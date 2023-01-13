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Госдума рассмотрит проект о запрете удаления когтей животным - РИА Новости, 13.01.2023
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Госдума рассмотрит проект о запрете удаления когтей животным
Госдума рассмотрит проект о запрете удаления когтей животным - РИА Новости, 13.01.2023
Госдума рассмотрит проект о запрете удаления когтей животным
Нужно запретить калечащие животных операции типа онихэктомии (удаление когтей), в ближайшее время такой проект рассмотрят в думском комитете по экологии,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:15
2023-01-13T11:16
общество
госдума рф
владимир бурматов
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Нужно запретить калечащие животных операции типа онихэктомии (удаление когтей), в ближайшее время такой проект рассмотрят в думском комитете по экологии, сообщил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов. "Кошке срезали коготь - в народе эта операция называется "мягкие лапки"… Однозначно это надо запрещать, инициатором выступила Мосгордума, и я им за это благодарен. Прошлая версия их законопроекта не нашла поддержки в правительстве… Нам было предложено этот законопроект отклонить, но мы с этим предложением не согласились, комитет по моей рекомендации отклонять его не стал, мы отправили его на доработку. Я думаю, на ближайших заседаниях комитета, в ближайшие недели, он будет отправлен на рассылку в начале для получения отзывов, ну а далее будем рассматривать его по существу", - сказал он журналистам. По словам парламентария, проблему калечащих операций депутат обсуждал с юристами. "Вот эти калечащие операции типа онихэктомии, они попадают под статью "жестокое обращение с животными", - добавил депутат.
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общество, госдума рф, владимир бурматов
Общество, Госдума РФ, Владимир Бурматов
11:15 13.01.2023 (обновлено: 11:16 13.01.2023)
 
Госдума рассмотрит проект о запрете удаления когтей животным

Бурматов заявил, что Госдума рассмотрит проект о запрете операций, калечащих животных

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Нужно запретить калечащие животных операции типа онихэктомии (удаление когтей), в ближайшее время такой проект рассмотрят в думском комитете по экологии, сообщил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.
"Кошке срезали коготь - в народе эта операция называется "мягкие лапки"… Однозначно это надо запрещать, инициатором выступила Мосгордума, и я им за это благодарен. Прошлая версия их законопроекта не нашла поддержки в правительстве… Нам было предложено этот законопроект отклонить, но мы с этим предложением не согласились, комитет по моей рекомендации отклонять его не стал, мы отправили его на доработку. Я думаю, на ближайших заседаниях комитета, в ближайшие недели, он будет отправлен на рассылку в начале для получения отзывов, ну а далее будем рассматривать его по существу", - сказал он журналистам.
По словам парламентария, проблему калечащих операций депутат обсуждал с юристами.
"Вот эти калечащие операции типа онихэктомии, они попадают под статью "жестокое обращение с животными", - добавил депутат.
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