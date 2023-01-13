https://ria.ru/20230113/zhivotnye-1844569426.html

Госдума рассмотрит проект о запрете удаления когтей животным

Госдума рассмотрит проект о запрете удаления когтей животным - РИА Новости, 13.01.2023

Госдума рассмотрит проект о запрете удаления когтей животным

Нужно запретить калечащие животных операции типа онихэктомии (удаление когтей), в ближайшее время такой проект рассмотрят в думском комитете по экологии,... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T11:15

2023-01-13T11:15

2023-01-13T11:16

общество

госдума рф

владимир бурматов

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Нужно запретить калечащие животных операции типа онихэктомии (удаление когтей), в ближайшее время такой проект рассмотрят в думском комитете по экологии, сообщил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов. "Кошке срезали коготь - в народе эта операция называется "мягкие лапки"… Однозначно это надо запрещать, инициатором выступила Мосгордума, и я им за это благодарен. Прошлая версия их законопроекта не нашла поддержки в правительстве… Нам было предложено этот законопроект отклонить, но мы с этим предложением не согласились, комитет по моей рекомендации отклонять его не стал, мы отправили его на доработку. Я думаю, на ближайших заседаниях комитета, в ближайшие недели, он будет отправлен на рассылку в начале для получения отзывов, ну а далее будем рассматривать его по существу", - сказал он журналистам. По словам парламентария, проблему калечащих операций депутат обсуждал с юристами. "Вот эти калечащие операции типа онихэктомии, они попадают под статью "жестокое обращение с животными", - добавил депутат.

https://ria.ru/20220623/zhivotnye-1797512373.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, госдума рф, владимир бурматов