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Посол России сообщил, что Латвия, Эстония и Бельгия мешают зерновой сделке - РИА Новости, 13.01.2023
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Посол России сообщил, что Латвия, Эстония и Бельгия мешают зерновой сделке
Посол России сообщил, что Латвия, Эстония и Бельгия мешают зерновой сделке - РИА Новости, 13.01.2023
Посол России сообщил, что Латвия, Эстония и Бельгия мешают зерновой сделке
Латвия, Эстония и Бельгия продолжают удерживать российскую агропродукцию в портах, возобновление поставок аммиака блокируется Киевом, заявил посол РФ в Турции... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T07:45
2023-01-13T07:45
владимир путин
россия
эстония
оон
бельгия
алексей ерхов
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АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. Латвия, Эстония и Бельгия продолжают удерживать российскую агропродукцию в портах, возобновление поставок аммиака блокируется Киевом, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Зерновая сделка, которую 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. "Есть задержки даже в бесплатной передаче российских удобрений бедным странам. Небольшая часть груза была отправлена из Нидерландов в Малави. Латвия, Эстония и Бельгия продолжают удерживать нашу продукцию в портах. Перемещение аммиачного сырья для производства удобрений из порта "Южный" не началось. Возобновление поставок аммиака блокируется только и исключительно Киевом", - приводит слова дипломата газета Yeni Şafak. По его словам, "речь идет о 2,5 миллионах тонн сырья в год, чего достаточно для производства 7 миллионов тонн удобрений, чтобы прокормить 200 миллионов человек". "Все это показывает, кто спекулирует на нуждах африканских, азиатских и латиноамериканских стран с алчными целями", - отметил посол. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
https://ria.ru/20230113/zerno-1844530596.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221228/zernovaya-sdelka-1842058691.html
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РИА Новости
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владимир путин, россия, эстония, оон, бельгия, алексей ерхов
Владимир Путин, Россия, Эстония, ООН, Бельгия, Алексей Ерхов
07:45 13.01.2023
 
Посол России сообщил, что Латвия, Эстония и Бельгия мешают зерновой сделке

Посол Ерхов: Латвия, Эстония и Бельгия удерживают российскую агропродукцию в портах

© AP Photo / Khalil HamraГрузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. Латвия, Эстония и Бельгия продолжают удерживать российскую агропродукцию в портах, возобновление поставок аммиака блокируется Киевом, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Зерновая сделка, которую 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Судно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 07:20
Посол России сообщил об отсутствии прогресса в выполнении зерновой сделки
"Есть задержки даже в бесплатной передаче российских удобрений бедным странам. Небольшая часть груза была отправлена из Нидерландов в Малави. Латвия, Эстония и Бельгия продолжают удерживать нашу продукцию в портах. Перемещение аммиачного сырья для производства удобрений из порта "Южный" не началось. Возобновление поставок аммиака блокируется только и исключительно Киевом", - приводит слова дипломата газета Yeni Şafak.
По его словам, "речь идет о 2,5 миллионах тонн сырья в год, чего достаточно для производства 7 миллионов тонн удобрений, чтобы прокормить 200 миллионов человек".
"Все это показывает, кто спекулирует на нуждах африканских, азиатских и латиноамериканских стран с алчными целями", - отметил посол.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
Грузовое судно, перевозящее украинское зерно, в проливе Босфор. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 22:52В мире
Генсек ООН назначил нового координатора по зерновой сделке
 
Владимир ПутинРоссияЭстонияООНБельгияАлексей Ерхов
 
 
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