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"Они отправляют войска": в США рассказали о реакции на обман Зеленского - РИА Новости, 13.01.2023
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"Они отправляют войска": в США рассказали о реакции на обман Зеленского
"Они отправляют войска": в США рассказали о реакции на обман Зеленского - РИА Новости, 13.01.2023
"Они отправляют войска": в США рассказали о реакции на обман Зеленского
США отправляют своих представителей на Украину, чтобы усилить контроль над поставляемыми вооружениями из-за данных об их неправомерном использовании, заявил... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T17:30
2023-01-13T20:09
в мире
филип джиральди
украина
россия
сша
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. США отправляют своих представителей на Украину, чтобы усилить контроль над поставляемыми вооружениями из-за данных об их неправомерном использовании, заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Они (администрация Джо Байдена. — Прим. ред.) наконец-то осознали тот факт, что украинцы пытаются нас обвести вокруг пальца. Многое из того оружия, которое мы отправляем им, попадает на черный рынок и исчезает", — объяснил он.По словам Джиральди, с целью предотвратить впредь подобные инциденты Штаты отправляют "войска из наблюдателей", чтобы контролировать поступающую технику.В конце декабря Белый дом объявил, что планирует предоставить Киеву боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Российское посольство в Берлине, в свою очередь, осудило решение немецкого правительства, назвав его шагом к дальнейшей эскалации конфликта.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов.В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844670810.html
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в мире, филип джиральди, украина, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), нато
В мире, Филип Джиральди, Украина, Россия, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
17:30 13.01.2023 (обновлено: 20:09 13.01.2023)
 
"Они отправляют войска": в США рассказали о реакции на обман Зеленского

Офицер ЦРУ Джиральди: США осознали обман Киева с поставками западного оружия

© Фото пресс-службы президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Фото пресс-службы президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. США отправляют своих представителей на Украину, чтобы усилить контроль над поставляемыми вооружениями из-за данных об их неправомерном использовании, заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Они (администрация Джо Байдена. — Прим. ред.) наконец-то осознали тот факт, что украинцы пытаются нас обвести вокруг пальца. Многое из того оружия, которое мы отправляем им, попадает на черный рынок и исчезает", — объяснил он.
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По словам Джиральди, с целью предотвратить впредь подобные инциденты Штаты отправляют "войска из наблюдателей", чтобы контролировать поступающую технику.
В конце декабря Белый дом объявил, что планирует предоставить Киеву боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Российское посольство в Берлине, в свою очередь, осудило решение немецкого правительства, назвав его шагом к дальнейшей эскалации конфликта.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов.
В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
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В миреФилип ДжиральдиУкраинаРоссияСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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