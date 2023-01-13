https://ria.ru/20230113/zelenskiy-1844700720.html

"Они отправляют войска": в США рассказали о реакции на обман Зеленского

"Они отправляют войска": в США рассказали о реакции на обман Зеленского - РИА Новости, 13.01.2023

"Они отправляют войска": в США рассказали о реакции на обман Зеленского

США отправляют своих представителей на Украину, чтобы усилить контроль над поставляемыми вооружениями из-за данных об их неправомерном использовании, заявил... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T17:30

2023-01-13T17:30

2023-01-13T20:09

в мире

филип джиральди

украина

россия

сша

центральное разведывательное управление (цру)

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844054496_0:80:2048:1232_1920x0_80_0_0_77ec96a5e05075557e01ccc60046a0fb.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. США отправляют своих представителей на Украину, чтобы усилить контроль над поставляемыми вооружениями из-за данных об их неправомерном использовании, заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Они (администрация Джо Байдена. — Прим. ред.) наконец-то осознали тот факт, что украинцы пытаются нас обвести вокруг пальца. Многое из того оружия, которое мы отправляем им, попадает на черный рынок и исчезает", — объяснил он.По словам Джиральди, с целью предотвратить впредь подобные инциденты Штаты отправляют "войска из наблюдателей", чтобы контролировать поступающую технику.В конце декабря Белый дом объявил, что планирует предоставить Киеву боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Российское посольство в Берлине, в свою очередь, осудило решение немецкого правительства, назвав его шагом к дальнейшей эскалации конфликта.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов.В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844670810.html

https://ria.ru/20230113/tank-1844656184.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, филип джиральди, украина, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), нато