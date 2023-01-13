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Фермер из Московской области научился делать зефир и конфеты из огурцов

Фермер из Московской области научился делать зефир и конфеты из огурцов - РИА Новости, 13.01.2023

Фермер из Московской области научился делать зефир и конфеты из огурцов

Фермер Алексей Безуглов из подмосковного города Луховицы начал производить шоколадные конфеты с огурцом. Ранее он на своей семейной мануфактуре выпустил... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T19:53

2023-01-13T19:53

2023-01-13T19:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Фермер Алексей Безуглов из подмосковного города Луховицы начал производить шоколадные конфеты с огурцом. Ранее он на своей семейной мануфактуре выпустил несколько видов зефира и варенья из популярного луховицкого овоща. Об этом сообщил телеканал "360".Делать сладости из огурцов Алексей решил спонтанно, прошлой зимой. Вместе с женой они решили попробовать старый бабушкин рецепт варенья. Фермер признался, что десерт получился не очень, поскольку в составе были только огурцы и сахар."Мы решили улучшить рецепт и стали экспериментировать. Добавляли фрукты, пряности, травы, имбирь. В итоге у нас получилось четыре хороших вкуса, которые мы взяли за основу", – рассказал Безуглов.На данный момент фермер выпускает варенье с яблоками и розмарином, с пряностями и апельсином, с листочками мяты и лайма, а также с лимоном и имбирем. Главный ингредиент – луховицкий огурец. Его Безугловы закупают у местных фермеров.После варенья Алексей с женой стали делать мармелад и зефир с кусочками огурца. А совсем недавно вышел новый, четвертый продукт – шоколадные конфеты.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)