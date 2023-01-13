https://ria.ru/20230113/zazhigalka-1844522836.html

Российские военнослужащие поразили позиции противника "зажигалками"

Российские военнослужащие поразили позиции противника "зажигалками" - РИА Новости, 13.01.2023

Российские военнослужащие поразили позиции противника "зажигалками"

Первая Славянская бригада 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России показала кадры применения так называемых "зажигалок" - боеприпаса, который детонирует... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T03:18

2023-01-13T03:18

2023-01-13T05:52

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Первая Славянская бригада 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России показала кадры применения так называемых "зажигалок" - боеприпаса, который детонирует над позициями врага и накрывает площадь дождем боевого зажигательного вещества.Данный вид боеголовок имеет преимущество в виде морально-психологического давления на личный состав, а также возможность накрыть большую часть территорий противника, где в последствии происходит поджог горюче-смазочных материалов и боекомплекта.

https://radiosputnik.ria.ru/20230101/kremennaya-1842752825.html

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вооруженные силы рф