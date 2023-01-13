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Российские военнослужащие поразили позиции противника "зажигалками" - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские военнослужащие поразили позиции противника "зажигалками"
Российские военнослужащие поразили позиции противника "зажигалками" - РИА Новости, 13.01.2023
Российские военнослужащие поразили позиции противника "зажигалками"
Первая Славянская бригада 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России показала кадры применения так называемых "зажигалок" - боеприпаса, который детонирует... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T03:18
2023-01-13T05:52
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Первая Славянская бригада 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России показала кадры применения так называемых "зажигалок" - боеприпаса, который детонирует над позициями врага и накрывает площадь дождем боевого зажигательного вещества.Данный вид боеголовок имеет преимущество в виде морально-психологического давления на личный состав, а также возможность накрыть большую часть территорий противника, где в последствии происходит поджог горюче-смазочных материалов и боекомплекта.
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вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
03:18 13.01.2023 (обновлено: 05:52 13.01.2023)
 
Российские военнослужащие поразили позиции противника "зажигалками"

Первая славянская бригада поражает позиции противника особыми боеприпасами - "зажигалками"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на передовой в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ на передовой в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ на передовой в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Первая Славянская бригада 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России показала кадры применения так называемых "зажигалок" - боеприпаса, который детонирует над позициями врага и накрывает площадь дождем боевого зажигательного вещества.
Данный вид боеголовок имеет преимущество в виде морально-психологического давления на личный состав, а также возможность накрыть большую часть территорий противника, где в последствии происходит поджог горюче-смазочных материалов и боекомплекта.
Военнослужащие ВС РФ на передовой в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФ
 
 
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