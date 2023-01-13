https://ria.ru/20230113/zakhvat-1844671271.html

Сальдо исключил захват украинской армией левого берега Херсонской области

Сальдо исключил захват украинской армией левого берега Херсонской области - РИА Новости, 13.01.2023

Сальдо исключил захват украинской армией левого берега Херсонской области

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо исключил возможность украинской армии прорваться на левый берег региона. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:02

2023-01-13T16:02

2023-01-13T16:02

специальная военная операция на украине

в мире

владимир сальдо

херсонская область

днепр (город)

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо исключил возможность украинской армии прорваться на левый берег региона. Так он прокомментировал информацию в украинских СМИ, что киевские силы могут предпринять попытку наступления на левобережную часть Херсонской области, как только замерзнет Днепр. "Это просто выдумка. Водная преграда для преодоления её именно воинскими частями и боевой техникой – практически невозможно. Поэтому и было принято решение временно отойти на левый берег Днепра, чтобы подготовиться самим и не дать возможности что-то придумать Вооруженным силам Украины", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24". По его мнению, "подобными выдумками" киевские власти пытается информационно воздействовать на население, проживающие на подконтрольных им территориях.

https://ria.ru/20230113/kherson-1844666026.html

херсонская область

днепр (город)

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в мире, владимир сальдо, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины