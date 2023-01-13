Рейтинг@Mail.ru
Сальдо исключил захват украинской армией левого берега Херсонской области - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/zakhvat-1844671271.html
Сальдо исключил захват украинской армией левого берега Херсонской области
Сальдо исключил захват украинской армией левого берега Херсонской области - РИА Новости, 13.01.2023
Сальдо исключил захват украинской армией левого берега Херсонской области
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо исключил возможность украинской армии прорваться на левый берег региона. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:02
2023-01-13T16:02
специальная военная операция на украине
в мире
владимир сальдо
херсонская область
днепр (город)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835510015_0:0:3114:1752_1920x0_80_0_0_143f95f53047e7af8224c02cf41f111a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо исключил возможность украинской армии прорваться на левый берег региона. Так он прокомментировал информацию в украинских СМИ, что киевские силы могут предпринять попытку наступления на левобережную часть Херсонской области, как только замерзнет Днепр. "Это просто выдумка. Водная преграда для преодоления её именно воинскими частями и боевой техникой – практически невозможно. Поэтому и было принято решение временно отойти на левый берег Днепра, чтобы подготовиться самим и не дать возможности что-то придумать Вооруженным силам Украины", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24". По его мнению, "подобными выдумками" киевские власти пытается информационно воздействовать на население, проживающие на подконтрольных им территориях.
https://ria.ru/20230113/kherson-1844666026.html
херсонская область
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835510015_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_4830045de2a493501250c03e714388e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир сальдо, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Сальдо, Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы Украины
16:02 13.01.2023
 
Сальдо исключил захват украинской армией левого берега Херсонской области

Врио губернатора Херсонской области Сальдо исключил захват ВСУ левого берега региона

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРоссийские военные на Херсонском направлении
Российские военные на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военные на Херсонском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо исключил возможность украинской армии прорваться на левый берег региона.
Так он прокомментировал информацию в украинских СМИ, что киевские силы могут предпринять попытку наступления на левобережную часть Херсонской области, как только замерзнет Днепр.
"Это просто выдумка. Водная преграда для преодоления её именно воинскими частями и боевой техникой – практически невозможно. Поэтому и было принято решение временно отойти на левый берег Днепра, чтобы подготовиться самим и не дать возможности что-то придумать Вооруженным силам Украины", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24".
По его мнению, "подобными выдумками" киевские власти пытается информационно воздействовать на население, проживающие на подконтрольных им территориях.
Военнослужащие подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин на Арабатской стрелке - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 15:51Специальная военная операция на Украине
Первый камень нового города в Херсонской области заложат в ближайшее время
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир СальдоХерсонская областьДнепр (город)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала