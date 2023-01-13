https://ria.ru/20230113/zaderzhanie-1844661218.html

СК Белоруссии подтвердил задержание экс-кандидата в президенты Дмитриева

СК Белоруссии подтвердил задержание экс-кандидата в президенты Дмитриева - РИА Новости, 13.01.2023

СК Белоруссии подтвердил задержание экс-кандидата в президенты Дмитриева

СК Белоруссии подтвердил задержание экс-кандидата в президенты республики на выборах в 2020 году Андрея Дмитриева, сообщив, что он подозревается по статье о... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:42

2023-01-13T15:42

2023-01-13T16:15

белоруссия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

андрей дмитриев

в мире

сша

хиллари клинтон

александр лукашенко

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МИНСК, 13 янв - РИА Новости. СК Белоруссии подтвердил задержание экс-кандидата в президенты республики на выборах в 2020 году Андрея Дмитриева, сообщив, что он подозревается по статье о грубом нарушении порядка, а также следователи проверяют возможность координации его деятельности из-за рубежа."В настоящий момент Дмитриев является подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного статьей "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" уголовного кодекса Республики Беларусь, он задержан. Окончательная правовая оценка действиям фигуранта будет дана по результатам расследования", - говорится в сообщении СК в Telegram-канале.Отмечается, что подозреваемый 599 раз пересекал государственную границу Белоруссии, из них 33 – после 2020 года. "Следствие полагает, что наличие контактов у Дмитриева с представителями Запада и США может свидетельствовать о координации его "политической" деятельности из-за рубежа. Имеется информация, что задержанный контактировал с государственным секретариатом США и лично с его бывшим главой Хиллари Клинтон", - говорится в сообщении.В СК также отметили, что "Дмитриев принимал активное участие в уличных беспорядках, проходивших на территории столицы в августе-сентябре 2020 года".Оргкомитет "Нашей партии", одним из инициаторов создания которой является Дмитриев, сообщил ранее, что политик был задержан вечером 11 января и помещен в изолятор временного содержания в Минске. Причина задержания тогда не называлась.В августе 2021 года Дмитриева уже задерживали, но вскоре отпустили под подписку о неразглашении. Политик тогда не раскрывал подробности уголовного дела, в рамках которого был допрошен, а у него дома был проведен обыск, и не уточнял, сотрудники какого ведомства проводили с ним процессуальные действия. Тогда он сказал лишь, что "список статей огромен", не раскрывая свой статус в уголовном деле.В октябре того же года Верховный суд Белоруссии удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации исследовательско-просветительского общественного объединения "Говори правду", одним из лидеров которого был Дмитриев. Политик заявил тогда РИА Новости, что нарушения были негрубыми, но минюст не пошел на предложение не ликвидировать организацию, а только приостановить ее деятельность на период их устранения. Дмитриев заявил, что в организации считают ликвидацию политически мотивированной.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20221213/oppozitsiya-1838332863.html

https://ria.ru/20220920/belorussiya-1818096652.html

https://ria.ru/20230103/sud-1842964097.html

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белоруссия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), андрей дмитриев, в мире, сша, хиллари клинтон, александр лукашенко