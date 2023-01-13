Россия не примет участие в международной туристической ярмарке в Испании
Россия не примет участие в международной туристической ярмарке Fitur 2023 в Мадриде
© Depositphotos.com / SOMATUSCANIМадрид, Испания
© Depositphotos.com / SOMATUSCANI
Мадрид, Испания. Архивное фото
МАДРИД, 13 янв - РИА Новости. Россия не подала заявку на участие в международной туристической ярмарке Fitur 2023, которая пройдет в Мадриде, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы мероприятия.
"Россия не подала заявку на участие в Fitur в этом году по собственному решению. Мы понимаем, что страна, находящаяся в состоянии войны, предпочитает не участвовать в ней, это вполне объяснимо", - сказала она.
Согласно пресс-службе, Украина будет участвовать в Fitur, которая пройдет в испанской столице с 18 по 22 января. Как и Россия, в предыдущие годы она неоднократно принимала участие в этом ключевом событии для индустрии туризма.
В прошлом году Fitur собрал почти семь тысяч представителей - компаний, направлений, официальных лиц - из 107 стран. Среди них около 70 официальных делегаций.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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