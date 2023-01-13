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Россия не примет участие в международной туристической ярмарке в Испании

Россия не примет участие в международной туристической ярмарке в Испании - РИА Новости, 13.01.2023

Россия не примет участие в международной туристической ярмарке в Испании

Россия не подала заявку на участие в международной туристической ярмарке Fitur 2023, которая пройдет в Мадриде, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T18:02

2023-01-13T18:02

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МАДРИД, 13 янв - РИА Новости. Россия не подала заявку на участие в международной туристической ярмарке Fitur 2023, которая пройдет в Мадриде, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы мероприятия. Согласно пресс-службе, Украина будет участвовать в Fitur, которая пройдет в испанской столице с 18 по 22 января. Как и Россия, в предыдущие годы она неоднократно принимала участие в этом ключевом событии для индустрии туризма. В прошлом году Fitur собрал почти семь тысяч представителей - компаний, направлений, официальных лиц - из 107 стран. Среди них около 70 официальных делегаций. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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в мире, владимир путин, украина, россия, испания, туризм, новости - туризм