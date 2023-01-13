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Россия не примет участие в международной туристической ярмарке в Испании - РИА Новости, 13.01.2023
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Туризм
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Россия не примет участие в международной туристической ярмарке в Испании
Россия не примет участие в международной туристической ярмарке в Испании - РИА Новости, 13.01.2023
Россия не примет участие в международной туристической ярмарке в Испании
Россия не подала заявку на участие в международной туристической ярмарке Fitur 2023, которая пройдет в Мадриде, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:02
2023-01-13T18:02
туризм
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МАДРИД, 13 янв - РИА Новости. Россия не подала заявку на участие в международной туристической ярмарке Fitur 2023, которая пройдет в Мадриде, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы мероприятия. Согласно пресс-службе, Украина будет участвовать в Fitur, которая пройдет в испанской столице с 18 по 22 января. Как и Россия, в предыдущие годы она неоднократно принимала участие в этом ключевом событии для индустрии туризма. В прошлом году Fitur собрал почти семь тысяч представителей - компаний, направлений, официальных лиц - из 107 стран. Среди них около 70 официальных делегаций. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, россия, испания, туризм, новости - туризм
Туризм, В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Испания, Туризм, Новости - Туризм
18:02 13.01.2023
 
Россия не примет участие в международной туристической ярмарке в Испании

Россия не примет участие в международной туристической ярмарке Fitur 2023 в Мадриде

© Depositphotos.com / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Depositphotos.com / SOMATUSCANI
Мадрид, Испания. Архивное фото
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МАДРИД, 13 янв - РИА Новости. Россия не подала заявку на участие в международной туристической ярмарке Fitur 2023, которая пройдет в Мадриде, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы мероприятия.
"Россия не подала заявку на участие в Fitur в этом году по собственному решению. Мы понимаем, что страна, находящаяся в состоянии войны, предпочитает не участвовать в ней, это вполне объяснимо", - сказала она.
Согласно пресс-службе, Украина будет участвовать в Fitur, которая пройдет в испанской столице с 18 по 22 января. Как и Россия, в предыдущие годы она неоднократно принимала участие в этом ключевом событии для индустрии туризма.
В прошлом году Fitur собрал почти семь тысяч представителей - компаний, направлений, официальных лиц - из 107 стран. Среди них около 70 официальных делегаций.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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