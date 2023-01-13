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В Петербурге завершили расследование дела о взятчничестве в "Оборонтехе"
В Петербурге завершили расследование дела о взятчничестве в "Оборонтехе" - РИА Новости, 13.01.2023
В Петербурге завершили расследование дела о взятчничестве в "Оборонтехе"
Завершается расследование уголовного дела о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями в отношении 10 сотрудников Росгвардии и... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T00:27
2023-01-13T00:27
2023-01-13T00:27
происшествия
александр бастрыкин
санкт-петербург
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Завершается расследование уголовного дела о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями в отношении 10 сотрудников Росгвардии и руководства корпорации "Оборонные технологии", сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. В рамках расследования этого дела арестованы деньги и имущество обвиняемых более чем на 889 миллионов рублей, а также 110 тысяч долларов и 26 тысяч евро, добавил Бастрыкин. На своем сайте корпорация "Оборонные технологии" позиционирует себя как одну из ведущих на северо-западе РФ компаний в сфере управления инвестициями, офис расположен в Санкт-Петербурге. В апреле прошлого года "Коммерсант" писал, что дело связано с хищением 262 миллионов рублей, выделенных главному управлению вневедомственной охраны (ГУВО) Росгвардии на охрану четырех арктических портов: Провидения, Тикси, Певек и Сабетта.
https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837138983.html
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происшествия, александр бастрыкин, санкт-петербург, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге завершили расследование дела о взятчничестве в "Оборонтехе"
Бастрыкин: завершается расследование дела о взяточничестве в "Оборонных технологиях"