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В Петербурге завершили расследование дела о взятчничестве в "Оборонтехе" - РИА Новости, 13.01.2023
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В Петербурге завершили расследование дела о взятчничестве в "Оборонтехе"
В Петербурге завершили расследование дела о взятчничестве в "Оборонтехе" - РИА Новости, 13.01.2023
В Петербурге завершили расследование дела о взятчничестве в "Оборонтехе"
Завершается расследование уголовного дела о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями в отношении 10 сотрудников Росгвардии и... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T00:27
2023-01-13T00:27
происшествия
александр бастрыкин
санкт-петербург
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Завершается расследование уголовного дела о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями в отношении 10 сотрудников Росгвардии и руководства корпорации "Оборонные технологии", сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. В рамках расследования этого дела арестованы деньги и имущество обвиняемых более чем на 889 миллионов рублей, а также 110 тысяч долларов и 26 тысяч евро, добавил Бастрыкин. На своем сайте корпорация "Оборонные технологии" позиционирует себя как одну из ведущих на северо-западе РФ компаний в сфере управления инвестициями, офис расположен в Санкт-Петербурге. В апреле прошлого года "Коммерсант" писал, что дело связано с хищением 262 миллионов рублей, выделенных главному управлению вневедомственной охраны (ГУВО) Росгвардии на охрану четырех арктических портов: Провидения, Тикси, Певек и Сабетта.
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происшествия, александр бастрыкин, санкт-петербург, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
00:27 13.01.2023
 
В Петербурге завершили расследование дела о взятчничестве в "Оборонтехе"

Бастрыкин: завершается расследование дела о взяточничестве в "Оборонных технологиях"

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Завершается расследование уголовного дела о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями в отношении 10 сотрудников Росгвардии и руководства корпорации "Оборонные технологии", сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Дело о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в отношении десяти сотрудников Росгвардии, а также мошенничестве и даче взятки в отношении руководителей АО "Корпорация "Оборонные Технологии", расследование которого завершается", - сказал председатель ведомства в интервью "Российской газете".
В рамках расследования этого дела арестованы деньги и имущество обвиняемых более чем на 889 миллионов рублей, а также 110 тысяч долларов и 26 тысяч евро, добавил Бастрыкин.
На своем сайте корпорация "Оборонные технологии" позиционирует себя как одну из ведущих на северо-западе РФ компаний в сфере управления инвестициями, офис расположен в Санкт-Петербурге.
В апреле прошлого года "Коммерсант" писал, что дело связано с хищением 262 миллионов рублей, выделенных главному управлению вневедомственной охраны (ГУВО) Росгвардии на охрану четырех арктических портов: Провидения, Тикси, Певек и Сабетта.
Взятка - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря 2022, 11:10
Фигурантами дел о взятках чаще всего становятся чиновники, заявил Бастрыкин
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинСанкт-ПетербургРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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