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В ЛНР мужчина пострадал при срабатывании неизвестного взрывного устройства - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/vzryv-1844542124.html
В ЛНР мужчина пострадал при срабатывании неизвестного взрывного устройства
В ЛНР мужчина пострадал при срабатывании неизвестного взрывного устройства - РИА Новости, 13.01.2023
В ЛНР мужчина пострадал при срабатывании неизвестного взрывного устройства
Мужчина пострадал, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве в районе села Желтое в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T09:17
2023-01-13T09:17
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
луганск
славяносербский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Мужчина пострадал, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве в районе села Желтое в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР. До начала спецоперации в районе села Желтое по реке Северский Донец проходила линия соприкосновения. "В Славяносербском районе, селе Желтое, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на берегу реки Северский Донец пострадал мужчина 1971 года рождения", - сказал представитель МЧС. По его словам, мужчина был доставлен в больницу Луганска с минно-взрывной травмой и ампутацией левой стопы.
https://ria.ru/20230112/diversanty-1844283607.html
луганская народная республика
луганск
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в мире, луганская народная республика, луганск, славяносербский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Луганск, Славяносербский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:17 13.01.2023
 
В ЛНР мужчина пострадал при срабатывании неизвестного взрывного устройства

МЧС ЛНР: мужчина пострадал, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкАвтомобиль "скорой помощи"
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Мужчина пострадал, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве в районе села Желтое в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
До начала спецоперации в районе села Желтое по реке Северский Донец проходила линия соприкосновения.
Славяносербском районе, селе Желтое, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на берегу реки Северский Донец пострадал мужчина 1971 года рождения", - сказал представитель МЧС.
По его словам, мужчина был доставлен в больницу Луганска с минно-взрывной травмой и ампутацией левой стопы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛуганскСлавяносербский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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