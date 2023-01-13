https://ria.ru/20230113/vzryv-1844542124.html

В ЛНР мужчина пострадал при срабатывании неизвестного взрывного устройства

В ЛНР мужчина пострадал при срабатывании неизвестного взрывного устройства - РИА Новости, 13.01.2023

В ЛНР мужчина пострадал при срабатывании неизвестного взрывного устройства

Мужчина пострадал, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве в районе села Желтое в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T09:17

2023-01-13T09:17

2023-01-13T09:17

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

луганск

славяносербский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Мужчина пострадал, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве в районе села Желтое в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР. До начала спецоперации в районе села Желтое по реке Северский Донец проходила линия соприкосновения. "В Славяносербском районе, селе Желтое, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на берегу реки Северский Донец пострадал мужчина 1971 года рождения", - сказал представитель МЧС. По его словам, мужчина был доставлен в больницу Луганска с минно-взрывной травмой и ампутацией левой стопы.

https://ria.ru/20230112/diversanty-1844283607.html

луганская народная республика

луганск

славяносербский район

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в мире, луганская народная республика, луганск, славяносербский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)