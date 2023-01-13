19:20 13.01.2023 (обновлено: 19:50 13.01.2023)
В России проиндексируют более 40 выплат с 1 февраля
Минтруд: в России проиндексируют более 40 выплат на 11,9 процента с 1 февраля
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В России проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля, приводятся слова главы Минтруда Антона Котякова на сайте ведомства.
"На 11,9 процента будет увеличен размер целого ряда выплат", — уточнил министр.
По его словам, в этот список входят:
- —единовременное пособие при рождении ребенка;
- —ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
- —материнский капитал;
- —ежемесячная денежная выплата ветеранам;
- —ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки.
Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей. Это на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Материнский капитал на второго ребенка составит почти 775,6 тысячи, что на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022-м.
Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций ежегодно устанавливают с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.
Как уточнили в Минтруде, в 2023 году этот показатель составит 1,119. По данным Росстата, индекс потребительских цен составляет 111,94 процента (декабрь 2022-го к декабрю 2021-го).