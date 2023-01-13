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В России проиндексируют более 40 выплат с 1 февраля - РИА Новости, 13.01.2023
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В России проиндексируют более 40 выплат с 1 февраля
В России проиндексируют более 40 выплат с 1 февраля - РИА Новости, 13.01.2023
В России проиндексируют более 40 выплат с 1 февраля
В России проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля, приводятся слова главы Минтруда Антона Котякова на сайте ведомства. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T19:20
2023-01-13T19:50
общество
антон котяков
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В России проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля, приводятся слова главы Минтруда Антона Котякова на сайте ведомства.По его словам, в этот список входят:Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей. Это на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Материнский капитал на второго ребенка составит почти 775,6 тысячи, что на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022-м.Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций ежегодно устанавливают с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.Как уточнили в Минтруде, в 2023 году этот показатель составит 1,119. По данным Росстата, индекс потребительских цен составляет 111,94 процента (декабрь 2022-го к декабрю 2021-го).
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общество, антон котяков, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Антон Котяков, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
19:20 13.01.2023 (обновлено: 19:50 13.01.2023)
 
В России проиндексируют более 40 выплат с 1 февраля

Минтруд: в России проиндексируют более 40 выплат на 11,9 процента с 1 февраля

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В России проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля, приводятся слова главы Минтруда Антона Котякова на сайте ведомства.
"На 11,9 процента будет увеличен размер целого ряда выплат", — уточнил министр.
По его словам, в этот список входят:
  • единовременное пособие при рождении ребенка;
  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
  • материнский капитал;
  • ежемесячная денежная выплата ветеранам;
  • ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки.
Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей. Это на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Материнский капитал на второго ребенка составит почти 775,6 тысячи, что на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022-м.
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Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций ежегодно устанавливают с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.
Как уточнили в Минтруде, в 2023 году этот показатель составит 1,119. По данным Росстата, индекс потребительских цен составляет 111,94 процента (декабрь 2022-го к декабрю 2021-го).
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ОбществоАнтон КотяковРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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