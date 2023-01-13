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В России проиндексируют более 40 выплат с 1 февраля

В России проиндексируют более 40 выплат с 1 февраля - РИА Новости, 13.01.2023

В России проиндексируют более 40 выплат с 1 февраля

В России проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля, приводятся слова главы Минтруда Антона Котякова на сайте ведомства. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T19:20

2023-01-13T19:20

2023-01-13T19:50

общество

антон котяков

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В России проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля, приводятся слова главы Минтруда Антона Котякова на сайте ведомства.По его словам, в этот список входят:Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей. Это на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Материнский капитал на второго ребенка составит почти 775,6 тысячи, что на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022-м.Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций ежегодно устанавливают с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.Как уточнили в Минтруде, в 2023 году этот показатель составит 1,119. По данным Росстата, индекс потребительских цен составляет 111,94 процента (декабрь 2022-го к декабрю 2021-го).

https://ria.ru/20230111/posobiya-1844204211.html

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россия

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, антон котяков, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)