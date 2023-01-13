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Российские семьи смогут сохранить выплаты, получаемые до единого пособия

Российские семьи смогут сохранить выплаты, получаемые до единого пособия - РИА Новости, 13.01.2023

Российские семьи смогут сохранить выплаты, получаемые до единого пособия

Президент России Владимир Путин подписал указ о праве семей сохранить пособия, которые они получали до введения единого пособия беременным женщинам и семьям с... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:32

2023-01-13T15:32

2023-01-13T15:34

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праве семей сохранить пособия, которые они получали до введения единого пособия беременным женщинам и семьям с детьми с низкими доходами, следует из документа, опубликованного на официальном интернет портале правовой информации. "Устанавливается, что право на получение назначенных до дня вступления в силу настоящего указа выплат, предусмотренных указами президента РФ от 7 мая 2012 года "О мерах по реализации демографической политики РФ", от 20 марта 2020 года "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и от 31 марта 2022 года "О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей", сохраняется до окончания периодов, на которые были назначены эти выплаты", - говорится в документе. Также отмечается, что при рождении до 1 января 2023 года третьего или последующих детей семья может обратиться за назначением на них выплат, действовавших до введения единого пособия. Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости. Такой подход к назначению выплат уже применяется при назначении пособий на детей от 3 до 8 и от 8 до 17 лет. Заполнить заявление на портале "Госуслуги" можно было с 28 декабря, а подать заявление в клиентские службы Социального фонда можно с 9 января. Размер выплаты на ребенка составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей, для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие будет составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. При введении единого пособия предусматривается переходный период. Таким образом, семья может выбрать – сохранить прежние выплаты до истечения срока их назначения или перейти на новое единое пособие. При этом родители детей, появившихся на свет до 31 декабря 2022 года включительно, смогут оформлять выплаты на детей до трех лет по старым правилам до достижения ребенком трехлетнего возраста. Семья также может выбрать – оформлять единое пособие на всех детей в семье или назначить единое пособие только на старших детей, сохранив за младшими детьми прежние выплаты до истечения периода права на эти пособия.

https://ria.ru/20230109/zayavleniya-1843742638.html

https://ria.ru/20230101/yanvar-1841413118.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин