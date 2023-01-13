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Вучич назвал главную тему визита советника Госдепа США в Белград - РИА Новости, 13.01.2023
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Вучич назвал главную тему визита советника Госдепа США в Белград
Вучич назвал главную тему визита советника Госдепа США в Белград - РИА Новости, 13.01.2023
Вучич назвал главную тему визита советника Госдепа США в Белград
Россия и Украина были одной из главных тем наряду с Косово и Метохией в ходе визита советника главы госдепа США Дерека Шолле в Белград, заявил президент Сербии... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:32
2023-01-13T15:32
в мире
александр вучич
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БЕЛГРАД, 13 янв – РИА Новости. Россия и Украина были одной из главных тем наряду с Косово и Метохией в ходе визита советника главы госдепа США Дерека Шолле в Белград, заявил президент Сербии Александр Вучич. Советник главы госдепа США Дерек Шолле в среду посетил Северную Македонию, затем отправился в Приштину, где провел беседы с президентом самопровозглашенного Косово Вьосой Османи и "премьером" Альбином Курти, который заявил, что переговоры с Белградом должны основываться на "взаимном признании". В четверг вечером советника госдепа в столице Сербии принял глава государства. "У нас был открытый, искренний и содержательный разговор по четырем ключевым темам: Косово и Метохия, двусторонние отношения, ситуация в регионе и Россия и Украина", - заявил Вучич журналистам в пятницу. Вучич в среду указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника Госдепартамента США. Ранее он предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России. Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.
https://ria.ru/20230108/sanktsii-1843484318.html
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в мире, александр вучич, альбин курти, белград (город), сша, косово, евросоюз, оон
В мире, Александр Вучич, Альбин Курти, Белград (город), США, Косово, Евросоюз, ООН
15:32 13.01.2023
 
Вучич назвал главную тему визита советника Госдепа США в Белград

Вучич: Россия и Украина были одной из главных тем визита советника Госдепа в Белград

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 13 янв – РИА Новости. Россия и Украина были одной из главных тем наряду с Косово и Метохией в ходе визита советника главы госдепа США Дерека Шолле в Белград, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Советник главы госдепа США Дерек Шолле в среду посетил Северную Македонию, затем отправился в Приштину, где провел беседы с президентом самопровозглашенного Косово Вьосой Османи и "премьером" Альбином Курти, который заявил, что переговоры с Белградом должны основываться на "взаимном признании". В четверг вечером советника госдепа в столице Сербии принял глава государства.
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"У нас был открытый, искренний и содержательный разговор по четырем ключевым темам: Косово и Метохия, двусторонние отношения, ситуация в регионе и Россия и Украина", - заявил Вучич журналистам в пятницу.
Вучич в среду указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника Госдепартамента США. Ранее он предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.
Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.
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