https://ria.ru/20230113/vuchich-1844655260.html

Вучич назвал главную тему визита советника Госдепа США в Белград

Вучич назвал главную тему визита советника Госдепа США в Белград - РИА Новости, 13.01.2023

Вучич назвал главную тему визита советника Госдепа США в Белград

Россия и Украина были одной из главных тем наряду с Косово и Метохией в ходе визита советника главы госдепа США Дерека Шолле в Белград, заявил президент Сербии... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:32

2023-01-13T15:32

2023-01-13T15:32

в мире

александр вучич

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БЕЛГРАД, 13 янв – РИА Новости. Россия и Украина были одной из главных тем наряду с Косово и Метохией в ходе визита советника главы госдепа США Дерека Шолле в Белград, заявил президент Сербии Александр Вучич. Советник главы госдепа США Дерек Шолле в среду посетил Северную Македонию, затем отправился в Приштину, где провел беседы с президентом самопровозглашенного Косово Вьосой Османи и "премьером" Альбином Курти, который заявил, что переговоры с Белградом должны основываться на "взаимном признании". В четверг вечером советника госдепа в столице Сербии принял глава государства. "У нас был открытый, искренний и содержательный разговор по четырем ключевым темам: Косово и Метохия, двусторонние отношения, ситуация в регионе и Россия и Украина", - заявил Вучич журналистам в пятницу. Вучич в среду указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника Госдепартамента США. Ранее он предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России. Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.

https://ria.ru/20230108/sanktsii-1843484318.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230104/kosovo-1843091926.html

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в мире, александр вучич, альбин курти, белград (город), сша, косово, евросоюз, оон