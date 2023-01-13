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Путин провел рабочую встречу с главой Башкирии Хабировым в Уфе
Путин провел рабочую встречу с главой Башкирии Хабировым в Уфе - РИА Новости, 13.01.2023
Путин провел рабочую встречу с главой Башкирии Хабировым в Уфе
Президент РФ Владимир Путин в Уфе провел рабочую встречу с главой Башкортостана Радием Хабировым. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:43
2023-01-13T12:43
2023-01-13T12:52
политика
владимир путин
уфа
россия
радий хабиров
муртаза рахимов
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УФА, 13 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Уфе провел рабочую встречу с главой Башкортостана Радием Хабировым. Общение состоялось после прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, который скончался 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни."К сожалению, должны... на дистанции работать, но это не помешает нам поговорить о тех вопросах, которые являются актуальными для республики", - сказал Путин, открывая встречу.Президент и глава региона проводили переговоры за длинным столом, сидя по разные стороны.
https://ria.ru/20230112/sobyanin-1844373098.html
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политика, владимир путин, уфа, россия, радий хабиров, муртаза рахимов
Политика, Владимир Путин, Уфа, Россия, Радий Хабиров, Муртаза Рахимов
12:43 13.01.2023 (обновлено: 12:52 13.01.2023)
Путин провел рабочую встречу с главой Башкирии Хабировым в Уфе
Путин в Уфе провел рабочую встречу с главой Башкирии Хабировым после прощания с Рахимовым