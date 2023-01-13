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Губернатор: число предприятий ВПК на Ставрополье за год выросло в 12 раз - РИА Новости, 13.01.2023
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Губернатор: число предприятий ВПК на Ставрополье за год выросло в 12 раз
Губернатор: число предприятий ВПК на Ставрополье за год выросло в 12 раз - РИА Новости, 13.01.2023
Губернатор: число предприятий ВПК на Ставрополье за год выросло в 12 раз
Число предприятий военно-промышленного комплекса в Ставропольском крае выросло в 12 раз, до 48, с начала специальной военной операции, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:09
2023-01-13T16:09
ставропольский край
владимир владимиров
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 13 янв — РИА Новости. Число предприятий военно-промышленного комплекса в Ставропольском крае выросло в 12 раз, до 48, с начала специальной военной операции, сообщил губернатор Владимир Владимиров. "24 февраля у нас было 4 предприятия военно-промышленного комплекса, сегодня их 48. За конец года ещё шесть прибавилось", — сказал губернатор журналистам. Он также отметил низкий уровень безработицы в регионе. "Мы никогда не опускались за цифру менее 9 тысяч безработных, у нас было время до нового года, сейчас опять полетела вниз безработица, было 7 тысяч безработных, это невероятный результат для зимы особенно... Экономика все больше жаждет новых и новых кадров. С кем ни встречаюсь с предпринимателями... никто не говорит, что поддержите нас деньгами, чтобы мы не закрылись, как это было в пандемию. Все говорят: нужны кадры, нужны кадры", - подчеркнул Владимиров.
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владимир владимиров, ставропольский край
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Ставропольский край
16:09 13.01.2023
 

Губернатор: число предприятий ВПК на Ставрополье за год выросло в 12 раз

© Фото : пресс-служба губернатора Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
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ПЯТИГОРСК, 13 янв — РИА Новости. Число предприятий военно-промышленного комплекса в Ставропольском крае выросло в 12 раз, до 48, с начала специальной военной операции, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"24 февраля у нас было 4 предприятия военно-промышленного комплекса, сегодня их 48. За конец года ещё шесть прибавилось", — сказал губернатор журналистам.
Он также отметил низкий уровень безработицы в регионе. "Мы никогда не опускались за цифру менее 9 тысяч безработных, у нас было время до нового года, сейчас опять полетела вниз безработица, было 7 тысяч безработных, это невероятный результат для зимы особенно... Экономика все больше жаждет новых и новых кадров. С кем ни встречаюсь с предпринимателями... никто не говорит, что поддержите нас деньгами, чтобы мы не закрылись, как это было в пандемию. Все говорят: нужны кадры, нужны кадры", - подчеркнул Владимиров.
Сотрудница на линии производства парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке на заводе АО Арнест в городе Невинномысске Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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Ставропольский крайВладимир ВладимировСтавропольский край
 
 
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