Губернатор: число предприятий ВПК на Ставрополье за год выросло в 12 раз
© Фото : пресс-служба губернатора Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
© Фото : пресс-служба губернатора Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
ПЯТИГОРСК, 13 янв — РИА Новости. Число предприятий военно-промышленного комплекса в Ставропольском крае выросло в 12 раз, до 48, с начала специальной военной операции, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"24 февраля у нас было 4 предприятия военно-промышленного комплекса, сегодня их 48. За конец года ещё шесть прибавилось", — сказал губернатор журналистам.
Он также отметил низкий уровень безработицы в регионе. "Мы никогда не опускались за цифру менее 9 тысяч безработных, у нас было время до нового года, сейчас опять полетела вниз безработица, было 7 тысяч безработных, это невероятный результат для зимы особенно... Экономика все больше жаждет новых и новых кадров. С кем ни встречаюсь с предпринимателями... никто не говорит, что поддержите нас деньгами, чтобы мы не закрылись, как это было в пандемию. Все говорят: нужны кадры, нужны кадры", - подчеркнул Владимиров.
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