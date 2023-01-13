Украина утверждает, что уже начала получать от Запада тяжелое вооружение
Глава офиса Зеленского Ермак: Украина уже начала получать от Запада тяжелое вооружение
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777 в Херсонской области
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777 в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина уже начала получать от Запада тяжелое вооружение.
По словам Ермака, Украине нужны тяжелое вооружение и танки.
"Я не могу вам раскрывать всех деталей, но я могу вам сказать, что на самом деле мы уже начали получать такое вооружение от наших европейских партнеров. Я убежден, что эти поставки продолжатся", - заявил Ермак в эфире французского телеканала BFMTV.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.