https://ria.ru/20230113/vooruzhenie-1844763152.html

Украина утверждает, что уже начала получать от Запада тяжелое вооружение

Украина утверждает, что уже начала получать от Запада тяжелое вооружение - РИА Новости, 13.01.2023

Украина утверждает, что уже начала получать от Запада тяжелое вооружение

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина уже начала получать от Запада тяжелое вооружение. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T21:29

2023-01-13T21:29

2023-01-13T21:29

специальная военная операция на украине

в мире

андрей ермак

владимир зеленский

сергей лавров

украина

россия

нато

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина уже начала получать от Запада тяжелое вооружение. По словам Ермака, Украине нужны тяжелое вооружение и танки. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, андрей ермак, владимир зеленский, сергей лавров, украина, россия, нато