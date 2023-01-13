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Украина утверждает, что уже начала получать от Запада тяжелое вооружение - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украина утверждает, что уже начала получать от Запада тяжелое вооружение
Украина утверждает, что уже начала получать от Запада тяжелое вооружение - РИА Новости, 13.01.2023
Украина утверждает, что уже начала получать от Запада тяжелое вооружение
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина уже начала получать от Запада тяжелое вооружение. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T21:29
2023-01-13T21:29
специальная военная операция на украине
в мире
андрей ермак
владимир зеленский
сергей лавров
украина
россия
нато
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина уже начала получать от Запада тяжелое вооружение. По словам Ермака, Украине нужны тяжелое вооружение и танки. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, андрей ермак, владимир зеленский, сергей лавров, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Украина, Россия, НАТО
21:29 13.01.2023
 
Украина утверждает, что уже начала получать от Запада тяжелое вооружение

Глава офиса Зеленского Ермак: Украина уже начала получать от Запада тяжелое вооружение

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777 в Херсонской области
Украинские военные с гаубицей M777 в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777 в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина уже начала получать от Запада тяжелое вооружение.
По словам Ермака, Украине нужны тяжелое вооружение и танки.
"Я не могу вам раскрывать всех деталей, но я могу вам сказать, что на самом деле мы уже начали получать такое вооружение от наших европейских партнеров. Я убежден, что эти поставки продолжатся", - заявил Ермак в эфире французского телеканала BFMTV.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийСергей ЛавровУкраинаРоссияНАТО
 
 
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