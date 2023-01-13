https://ria.ru/20230113/voda-1844740031.html
В Пятигорске устранили аварию, оставившую без воды часть города
В Пятигорске устранили аварию, оставившую без воды часть города - РИА Новости, 13.01.2023
В Пятигорске устранили аварию, оставившую без воды часть города
Авария, оставившая часть Пятигорска без воды, устранена, идет заполнение системы, сообщали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T19:39
2023-01-13T19:39
2023-01-13T19:39
происшествия
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владимир владимиров
пятигорск
россия
ставропольский край
вода
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ПЯТИГОРСК, 13 янв - РИА Новости. Авария, оставившая часть Пятигорска без воды, устранена, идет заполнение системы, сообщали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. "Повреждение на пятигорском водоводе устранено. На месте аварии на пятигорском водоводе завершены сварочные работы. Уже идет заполнение системы. На рабочее давление водовод должен выйти завтра около 6 утра", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Ранее глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщал, что ремонтные работы велись на водоводе диаметром 1000 мм с 13.30 пятницы. Под отключение попали поселок Энергетик, станица Константиновская, поселки Нижнеподкумский, Средний Подкумок, микрорайоны Ромашка, Центр, Скачки, Золотушка, Новопятигорск.
https://ria.ru/20230113/proverka-1844733561.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, ЖКХ, Владимир Владимиров, Пятигорск, Россия, Ставропольский край, Вода
В Пятигорске устранили аварию, оставившую без воды часть города
В Пятигорске устранили аварию на водоводе, оставившую без воды часть города