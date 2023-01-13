https://ria.ru/20230113/vladivostok-1844532879.html
Во Владивостоке температура второй день подряд бьет рекорд 1964 года
Во Владивостоке температура второй день подряд бьет рекорд 1964 года - РИА Новости, 13.01.2023
Во Владивостоке температура второй день подряд бьет рекорд 1964 года
Синоптики третий день подряд фиксируют во Владивостоке температурные рекорды, второй день подряд побит рекорд 1964 года. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T07:47
2023-01-13T07:47
2023-01-13T07:47
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Синоптики третий день подряд фиксируют во Владивостоке температурные рекорды, второй день подряд побит рекорд 1964 года. Накануне синоптики сообщали, что 11 января во Владивостоке воздух прогрелся до плюс 1,9 градуса, был побит рекорд 1992 года, когда отмечалось 1,7 градуса тепла. В четверг в городе было плюс 2,9, до этого максимум на 12 января составлял плюс 2,6 градуса - в 1964 году. "Во Владивостоке третий день подряд фиксируются температурные рекорды. По состоянию на 13.00 (06.00 мск) 13 января температура воздуха во Владивостоке повысилась до +2,2°C, что уже превышает предыдущий максимум дня на 0,7 градуса. В ближайшие 2-3 часа температура еще продолжит повышаться", - сообщает Примгидромет. Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков уточнил РИА Новости, что в пятницу температура воздуха во Владивостоке побила рекорд 1964 года. Также в четверг синоптики сообщали, что нехарактерное для января потепление отмечается в Приморье в последние дни: температура воздуха почти везде превышает климатическую норму на 5-10 градусов. При этом уже вечером пятницы в регионе резко похолодает, пройдут снег и дождь со снегом.
https://ria.ru/20230102/moskva-1842805818.html
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владивосток, новый год
Во Владивостоке температура второй день подряд бьет рекорд 1964 года
Во Владивостоке температура второй день подряд бьет рекорд 1964 года
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Синоптики третий день подряд фиксируют во Владивостоке температурные рекорды, второй день подряд побит рекорд 1964 года.
Накануне синоптики сообщали, что 11 января во Владивостоке воздух прогрелся до плюс 1,9 градуса, был побит рекорд 1992 года, когда отмечалось 1,7 градуса тепла. В четверг в городе было плюс 2,9, до этого максимум на 12 января составлял плюс 2,6 градуса - в 1964 году.
"Во Владивостоке третий день подряд фиксируются температурные рекорды. По состоянию на 13.00 (06.00 мск) 13 января температура воздуха во Владивостоке повысилась до +2,2°C, что уже превышает предыдущий максимум дня на 0,7 градуса. В ближайшие 2-3 часа температура еще продолжит повышаться", - сообщает Примгидромет.
Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков уточнил РИА Новости, что в пятницу температура воздуха во Владивостоке побила рекорд 1964 года.
Также в четверг синоптики сообщали, что нехарактерное для января потепление отмечается в Приморье в последние дни: температура воздуха почти везде превышает климатическую норму на 5-10 градусов. При этом уже вечером пятницы в регионе резко похолодает, пройдут снег и дождь со снегом.