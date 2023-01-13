https://ria.ru/20230113/vladimir-1844474012.html
Владимир Ефимов: промышленное производство в Москве выросло на 9,1%
Владимир Ефимов: промышленное производство в Москве выросло на 9,1% - РИА Новости, 13.01.2023
Владимир Ефимов: промышленное производство в Москве выросло на 9,1%
Объем промышленного производства в Москве по итогам января-ноября 2022 года вырос на 9,1% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T09:14
2023-01-13T09:14
2023-01-13T09:14
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Объем промышленного производства в Москве по итогам января-ноября 2022 года вырос на 9,1% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Несмотря на санкционное давление, проблемы с цепочками поставок, поиском сырья и комплектующих, московские предприятия продолжили наращивать объемы производства. По итогам 11 месяцев прошлого года рост столичной промышленности составил 9,1%, а обрабатывающих производств – 10,9%. Преодолев все трудности, московские заводы сегодня делают акцент на инвестиционные проекты по расширению производств и наращиванию мощностей", - сказал Ефимов, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.В свою очередь, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что большую помощь предприятиям в 2022 году оказали эффективные меры поддержки города, в том числе разработанные в рамках антикризисного плана."В 2022 году поддержкой города было охвачено около 400 крупных и средних промышленных предприятий столицы. Кроме этого, за год был принят ряд ключевых решений, реализация которых обеспечит положительную динамику в промышленности в будущем. Например, нам удалось создать несколько кластеров, которые станут не только базой для развития высокотехнологичных производственных площадок, но и местом сосредоточения лучших научных и инженерных разработок в масштабах всей страны", – приводятся в сообщении слова Овчинского.
https://ria.ru/20230112/efimov-1844260480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Объем промышленного производства в Москве по итогам января-ноября 2022 года вырос на 9,1% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Несмотря на санкционное давление, проблемы с цепочками поставок, поиском сырья и комплектующих, московские предприятия продолжили наращивать объемы производства. По итогам 11 месяцев прошлого года рост столичной промышленности составил 9,1%, а обрабатывающих производств – 10,9%. Преодолев все трудности, московские заводы сегодня делают акцент на инвестиционные проекты по расширению производств и наращиванию мощностей", - сказал Ефимов, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В свою очередь, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
отметил, что большую помощь предприятиям в 2022 году оказали эффективные меры поддержки города, в том числе разработанные в рамках антикризисного плана.
"В 2022 году поддержкой города было охвачено около 400 крупных и средних промышленных предприятий столицы. Кроме этого, за год был принят ряд ключевых решений, реализация которых обеспечит положительную динамику в промышленности в будущем. Например, нам удалось создать несколько кластеров, которые станут не только базой для развития высокотехнологичных производственных площадок, но и местом сосредоточения лучших научных и инженерных разработок в масштабах всей страны", – приводятся в сообщении слова Овчинского.