14:17 13.01.2023 (обновлено: 14:18 13.01.2023)
МИД Венгрии признал, что не сможет быстро заменить российские нефть и газ
МИД Венгрии заявил, что не сможет быстро отказаться от российских энергоносителей
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 13 янв - РИА Новости. Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится, заявил госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.
"Российский газ составляет 85% потребления в Венгрии, а нефть - 65%. Это нельзя изменить за сутки. Эксперты видят три возможности для диверсификации: надо увеличить мощность СПГ-терминала в хорватском Крке - и у нас уже есть договор на один миллиард кубометров в год. Второе - надо начать добычу на румынском газовом месторождении Neptun, чего ранее не начали США и Австрия. Третье - надо импортировать азербайджанский газ", - сказал Менцер в эфире телеканала М1. Госсекретарь при этом отметил, что все три перечисленные варианта "требуют больших затрат денег, времени и серьезных инфраструктурных разработок, поэтому заменить российский газ на данный момент невозможно".
Менцер отметил, что скорость заполнения венгерских газохранилищ примерно вдвое превышает среднюю по Европе благодаря долгосрочным договорам с "Газпромом" и бесперебойной работе газопровода "Турецкий поток", по которому Венгрия получает до половины годового потребления.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в ходе его визита в Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
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