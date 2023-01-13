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МИД Венгрии признал, что не сможет быстро заменить российские нефть и газ - РИА Новости, 13.01.2023
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МИД Венгрии признал, что не сможет быстро заменить российские нефть и газ
МИД Венгрии признал, что не сможет быстро заменить российские нефть и газ - РИА Новости, 13.01.2023
МИД Венгрии признал, что не сможет быстро заменить российские нефть и газ
Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится, заявил... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:17
2023-01-13T14:18
экономика
венгрия
санкции в отношении россии
цены на нефть
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БУДАПЕШТ, 13 янв - РИА Новости. Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится, заявил госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер. "Российский газ составляет 85% потребления в Венгрии, а нефть - 65%. Это нельзя изменить за сутки. Эксперты видят три возможности для диверсификации: надо увеличить мощность СПГ-терминала в хорватском Крке - и у нас уже есть договор на один миллиард кубометров в год. Второе - надо начать добычу на румынском газовом месторождении Neptun, чего ранее не начали США и Австрия. Третье - надо импортировать азербайджанский газ", - сказал Менцер в эфире телеканала М1. Госсекретарь при этом отметил, что все три перечисленные варианта "требуют больших затрат денег, времени и серьезных инфраструктурных разработок, поэтому заменить российский газ на данный момент невозможно". Менцер отметил, что скорость заполнения венгерских газохранилищ примерно вдвое превышает среднюю по Европе благодаря долгосрочным договорам с "Газпромом" и бесперебойной работе газопровода "Турецкий поток", по которому Венгрия получает до половины годового потребления. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в ходе его визита в Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
https://ria.ru/20230113/orban-1844592886.html
https://ria.ru/20230112/gaz-1844229458.html
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экономика, венгрия, санкции в отношении россии, цены на нефть
Экономика, Венгрия, Санкции в отношении России, Цены на нефть
14:17 13.01.2023 (обновлено: 14:18 13.01.2023)
 
МИД Венгрии признал, что не сможет быстро заменить российские нефть и газ

МИД Венгрии заявил, что не сможет быстро отказаться от российских энергоносителей

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 13 янв - РИА Новости. Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится, заявил госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.
"Российский газ составляет 85% потребления в Венгрии, а нефть - 65%. Это нельзя изменить за сутки. Эксперты видят три возможности для диверсификации: надо увеличить мощность СПГ-терминала в хорватском Крке - и у нас уже есть договор на один миллиард кубометров в год. Второе - надо начать добычу на румынском газовом месторождении Neptun, чего ранее не начали США и Австрия. Третье - надо импортировать азербайджанский газ", - сказал Менцер в эфире телеканала М1. Госсекретарь при этом отметил, что все три перечисленные варианта "требуют больших затрат денег, времени и серьезных инфраструктурных разработок, поэтому заменить российский газ на данный момент невозможно".
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Менцер отметил, что скорость заполнения венгерских газохранилищ примерно вдвое превышает среднюю по Европе благодаря долгосрочным договорам с "Газпромом" и бесперебойной работе газопровода "Турецкий поток", по которому Венгрия получает до половины годового потребления.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в ходе его визита в Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
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ЭкономикаВенгрияСанкции в отношении РоссииЦены на нефть
 
 
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