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Гинцбург назвал примерные сроки подготовки обновленной вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230113/vaktsina-1844694919.html
Гинцбург назвал примерные сроки подготовки обновленной вакцины от COVID-19
Гинцбург назвал примерные сроки подготовки обновленной вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2023
Гинцбург назвал примерные сроки подготовки обновленной вакцины от COVID-19
Подготовка обновленной вакцины от коронавируса займет примерно два-три месяца, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T17:08
2023-01-13T17:22
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
александр гинцбург
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Подготовка обновленной вакцины от коронавируса займет примерно два-три месяца, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Время, которое необходимо для обновления антигенного варианта… это от двух до трех месяцев должно занять, может быть, и быстрее", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".Ранее Гинцбург сообщил РИА Новости, что центр Гамалеи начал работу над вакциной против коронавируса, которая будет давать защиту против новых штаммов, в том числе от кракена.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, александр гинцбург
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Общество, Здоровье - Общество, Александр Гинцбург
17:08 13.01.2023 (обновлено: 17:22 13.01.2023)
 
Гинцбург назвал примерные сроки подготовки обновленной вакцины от COVID-19

Гинцбург: подготовка обновленной вакцины от коронавируса займет примерно два-три месяца

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкАлександр Гинцбург
Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Александр Гинцбург. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Подготовка обновленной вакцины от коронавируса займет примерно два-три месяца, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Время, которое необходимо для обновления антигенного варианта… это от двух до трех месяцев должно занять, может быть, и быстрее", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".
Ранее Гинцбург сообщил РИА Новости, что центр Гамалеи начал работу над вакциной против коронавируса, которая будет давать защиту против новых штаммов, в том числе от кракена.
Коронавирус Кракен - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 20:17Распространение коронавируса
"Кракен": особенности нового штамма коронавируса, отличия от "омикрона"
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ОбществоЗдоровье - ОбществоАлександр Гинцбург
 
 
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