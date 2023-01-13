https://ria.ru/20230113/vaktsina-1844694919.html
Гинцбург назвал примерные сроки подготовки обновленной вакцины от COVID-19
Гинцбург назвал примерные сроки подготовки обновленной вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2023
Гинцбург назвал примерные сроки подготовки обновленной вакцины от COVID-19
Подготовка обновленной вакцины от коронавируса займет примерно два-три месяца, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T17:08
2023-01-13T17:08
2023-01-13T17:22
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Подготовка обновленной вакцины от коронавируса займет примерно два-три месяца, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Время, которое необходимо для обновления антигенного варианта… это от двух до трех месяцев должно занять, может быть, и быстрее", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".Ранее Гинцбург сообщил РИА Новости, что центр Гамалеи начал работу над вакциной против коронавируса, которая будет давать защиту против новых штаммов, в том числе от кракена.
https://ria.ru/20230112/kraken-1844495214.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, александр гинцбург
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Общество, Здоровье - Общество, Александр Гинцбург
17:08 13.01.2023 (обновлено: 17:22 13.01.2023)
Гинцбург назвал примерные сроки подготовки обновленной вакцины от COVID-19
Гинцбург: подготовка обновленной вакцины от коронавируса займет примерно два-три месяца