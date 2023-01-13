https://ria.ru/20230113/utechka-1844630648.html
Путин поручил изучить вопрос об оборотных штрафах за утечку личных данных
Путин поручил изучить вопрос об оборотных штрафах за утечку личных данных - РИА Новости, 13.01.2023
Путин поручил изучить вопрос об оборотных штрафах за утечку личных данных
Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:28
2023-01-13T14:28
2023-01-13T15:04
владимир путин
россия
михаил мишустин
безопасность
технологии
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, усилении ответственности за их незаконный оборот и иные нарушения законодательства в области персональных данных и представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения – 1 июля 2023 года; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.Российские власти прорабатывают законодательство для ужесточения наказания за утечки данных. Так, Минцифры в декабре прошлого года предлагало при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном — оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей.В начале декабря прошлого года источник в Минцифры сообщил РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за кражу, неправомерное распространение и продажу данных россиян согласован и поступил в кабмин, он предусматривает введение штрафов до 2 миллионов рублей и уголовную ответственность до 10 лет в особо тяжких случаях.Эксперт Kaspersky Threat Intelligence Юлия Новикова говорила, что объем персональных данных россиян, попавших в 2022 году в открытый доступ, превысил 1,5 миллиарда записей.
https://ria.ru/20221227/utechki-1841784652.html
https://ria.ru/20230101/utechka-1842740726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, михаил мишустин, безопасность, технологии
Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин, Безопасность, Технологии
14:28 13.01.2023 (обновлено: 15:04 13.01.2023)
Путин поручил изучить вопрос об оборотных штрафах за утечку личных данных
Путин поручил обсудить оборотные штрафы для компаний за утечку персональных данных
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, сообщается на сайте
Кремля.
"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, усилении ответственности за их незаконный оборот и иные нарушения законодательства в области персональных данных и представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения – 1 июля 2023 года; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин
.
Российские власти прорабатывают законодательство для ужесточения наказания за утечки данных. Так, Минцифры в декабре прошлого года предлагало при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном — оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей.
В начале декабря прошлого года источник в Минцифры сообщил РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за кражу, неправомерное распространение и продажу данных россиян согласован и поступил в кабмин, он предусматривает введение штрафов до 2 миллионов рублей и уголовную ответственность до 10 лет в особо тяжких случаях.
Эксперт Kaspersky Threat Intelligence Юлия Новикова говорила, что объем персональных данных россиян, попавших в 2022 году в открытый доступ, превысил 1,5 миллиарда записей.