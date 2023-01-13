https://ria.ru/20230113/utechka-1844630648.html

Путин поручил изучить вопрос об оборотных штрафах за утечку личных данных

Путин поручил изучить вопрос об оборотных штрафах за утечку личных данных - РИА Новости, 13.01.2023

Путин поручил изучить вопрос об оборотных штрафах за утечку личных данных

Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:28

2023-01-13T14:28

2023-01-13T15:04

владимир путин

россия

михаил мишустин

безопасность

технологии

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, усилении ответственности за их незаконный оборот и иные нарушения законодательства в области персональных данных и представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения – 1 июля 2023 года; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.Российские власти прорабатывают законодательство для ужесточения наказания за утечки данных. Так, Минцифры в декабре прошлого года предлагало при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном — оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей.В начале декабря прошлого года источник в Минцифры сообщил РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за кражу, неправомерное распространение и продажу данных россиян согласован и поступил в кабмин, он предусматривает введение штрафов до 2 миллионов рублей и уголовную ответственность до 10 лет в особо тяжких случаях.Эксперт Kaspersky Threat Intelligence Юлия Новикова говорила, что объем персональных данных россиян, попавших в 2022 году в открытый доступ, превысил 1,5 миллиарда записей.

https://ria.ru/20221227/utechki-1841784652.html

https://ria.ru/20230101/utechka-1842740726.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, михаил мишустин, безопасность, технологии