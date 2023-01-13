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Путин поручил изучить вопрос об оборотных штрафах за утечку личных данных - РИА Новости, 13.01.2023
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Путин поручил изучить вопрос об оборотных штрафах за утечку личных данных
Путин поручил изучить вопрос об оборотных штрафах за утечку личных данных - РИА Новости, 13.01.2023
Путин поручил изучить вопрос об оборотных штрафах за утечку личных данных
Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:28
2023-01-13T15:04
владимир путин
россия
михаил мишустин
безопасность
технологии
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, усилении ответственности за их незаконный оборот и иные нарушения законодательства в области персональных данных и представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения – 1 июля 2023 года; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.Российские власти прорабатывают законодательство для ужесточения наказания за утечки данных. Так, Минцифры в декабре прошлого года предлагало при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном — оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей.В начале декабря прошлого года источник в Минцифры сообщил РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за кражу, неправомерное распространение и продажу данных россиян согласован и поступил в кабмин, он предусматривает введение штрафов до 2 миллионов рублей и уголовную ответственность до 10 лет в особо тяжких случаях.Эксперт Kaspersky Threat Intelligence Юлия Новикова говорила, что объем персональных данных россиян, попавших в 2022 году в открытый доступ, превысил 1,5 миллиарда записей.
https://ria.ru/20221227/utechki-1841784652.html
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владимир путин, россия, михаил мишустин, безопасность, технологии
Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин, Безопасность, Технологии
14:28 13.01.2023 (обновлено: 15:04 13.01.2023)
 
Путин поручил изучить вопрос об оборотных штрафах за утечку личных данных

Путин поручил обсудить оборотные штрафы для компаний за утечку персональных данных

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время визита в Уфу
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Уфу - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время визита в Уфу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, усилении ответственности за их незаконный оборот и иные нарушения законодательства в области персональных данных и представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения – 1 июля 2023 года; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 22:55
Хинштейн назвал ситуацию с утечками персональных данных чрезвычайной
Российские власти прорабатывают законодательство для ужесточения наказания за утечки данных. Так, Минцифры в декабре прошлого года предлагало при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном — оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей.
В начале декабря прошлого года источник в Минцифры сообщил РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за кражу, неправомерное распространение и продажу данных россиян согласован и поступил в кабмин, он предусматривает введение штрафов до 2 миллионов рублей и уголовную ответственность до 10 лет в особо тяжких случаях.
Эксперт Kaspersky Threat Intelligence Юлия Новикова говорила, что объем персональных данных россиян, попавших в 2022 году в открытый доступ, превысил 1,5 миллиарда записей.
Магазин Спортмастер - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 16:20
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "Спортмастера"
 
Владимир ПутинРоссияМихаил МишустинБезопасностьТехнологии
 
 
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