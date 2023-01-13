14:53 13.01.2023 (обновлено: 17:09 13.01.2023)
Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Киевской области
Раскольники из ПЦУ захватили храм Архангела Михаила в Белогородке Киевской области
© Фото : Свято-Михайлівський храм с. БілогородкаХрам в честь Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных в селе Белогородка Киевской области
© Фото : Свято-Михайлівський храм с. Білогородка
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) взяли под контроль храм канонической Украинской православной церкви, говорится на сайте УПЦ.
"Двенадцатого января 2023 года сторонники ПЦУ захватили храм в честь Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных в селе Белогородка Киевской области", — указано в публикации.
В религиозной организации уточнили, что они незаконно переоформили документы на местного священника ПЦУ.
"С сегодняшнего дня по документам это не наш храм. Но мы организовали круглосуточное дежурство", — заявили прихожане.
В прошлом году Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти в разных регионах Украины запретили деятельность религиозной организации, а в парламент внесли законопроект о ее фактическом запрете в стране. Против некоторых представителей духовенства ввели санкции.
Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Структуру под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) сформировали в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической УПЦ Московского патриархата. Это произошло на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.
В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии", но большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают эту структуру канонической.
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