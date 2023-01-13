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Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 13.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230113/upts-1844640501.html
Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Киевской области
Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 13.01.2023
Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Киевской области
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) взяли под контроль храм канонической Украинской православной церкви, говорится на сайте УПЦ. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:53
2023-01-13T17:09
религия
украина
киевская область
россия
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
петр порошенко
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) взяли под контроль храм канонической Украинской православной церкви, говорится на сайте УПЦ.В религиозной организации уточнили, что они незаконно переоформили документы на местного священника ПЦУ."С сегодняшнего дня по документам это не наш храм. Но мы организовали круглосуточное дежурство", — заявили прихожане.В прошлом году Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти в разных регионах Украины запретили деятельность религиозной организации, а в парламент внесли законопроект о ее фактическом запрете в стране. Против некоторых представителей духовенства ввели санкции.Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".Структуру под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) сформировали в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической УПЦ Московского патриархата. Это произошло на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии", но большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают эту структуру канонической.
https://ria.ru/20230112/kiev-1844229888.html
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украина, киевская область, россия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, петр порошенко, константинопольский патриархат, московский патриархат
Религия, Украина, Киевская область, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Петр Порошенко, Константинопольский патриархат, Московский Патриархат
14:53 13.01.2023 (обновлено: 17:09 13.01.2023)
 
Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Киевской области

Раскольники из ПЦУ захватили храм Архангела Михаила в Белогородке Киевской области

© Фото : Свято-Михайлівський храм с. БілогородкаХрам в честь Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных в селе Белогородка Киевской области
Храм в честь Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных в селе Белогородка Киевской области - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : Свято-Михайлівський храм с. Білогородка
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) взяли под контроль храм канонической Украинской православной церкви, говорится на сайте УПЦ.

"Двенадцатого января 2023 года сторонники ПЦУ захватили храм в честь Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных в селе Белогородка Киевской области", — указано в публикации.

В религиозной организации уточнили, что они незаконно переоформили документы на местного священника ПЦУ.
"С сегодняшнего дня по документам это не наш храм. Но мы организовали круглосуточное дежурство", — заявили прихожане.
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Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Структуру под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) сформировали в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической УПЦ Московского патриархата. Это произошло на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.
В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии", но большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают эту структуру канонической.
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