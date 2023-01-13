https://ria.ru/20230113/upts-1844640501.html

Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Киевской области

Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 13.01.2023

Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Киевской области

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) взяли под контроль храм канонической Украинской православной церкви, говорится на сайте УПЦ. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:53

2023-01-13T14:53

2023-01-13T17:09

религия

украина

киевская область

россия

православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

петр порошенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844695032_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3a10f24b661a18572cb65758b254bc41.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) взяли под контроль храм канонической Украинской православной церкви, говорится на сайте УПЦ.В религиозной организации уточнили, что они незаконно переоформили документы на местного священника ПЦУ."С сегодняшнего дня по документам это не наш храм. Но мы организовали круглосуточное дежурство", — заявили прихожане.В прошлом году Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти в разных регионах Украины запретили деятельность религиозной организации, а в парламент внесли законопроект о ее фактическом запрете в стране. Против некоторых представителей духовенства ввели санкции.Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".Структуру под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) сформировали в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической УПЦ Московского патриархата. Это произошло на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии", но большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают эту структуру канонической.

https://ria.ru/20230112/kiev-1844229888.html

https://ria.ru/20230112/ukraina-1844355473.html

украина

киевская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киевская область, россия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, петр порошенко, константинопольский патриархат, московский патриархат