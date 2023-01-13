21:13 13.01.2023 (обновлено: 21:41 13.01.2023)
Украинка закатила истерику при виде россиянки на "Мисс Вселенная"
Obozrevatel: Мисс Украина Апанасенко отказалась от фото с россиянкой на "Мисс Вселенная"
© AP Photo / Gerald Herbert"Мисс Украина" Виктория Апанасенко на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023"
© AP Photo / Gerald Herbert
"Мисс Украина" Виктория Апанасенко на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023"
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. На конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в Орландо украинская конкурсантка Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула "Мисс Россия — 2022" Анной Линниковой, пишет Obozrevatel.
"Россиянка попыталась встать рядом с конкурсанткой из Украины. <…> Та вовремя заметила приближение конкурентки. Ей удалось избежать скандала и неверного впечатления", — говорится в материале.
По данным издания, при подготовке к совместной фотографии Апанасенко схватилась за стоявшую рядом с ней конкурсантку, чтобы она не уступила место направляющейся в их сторону представительнице России. Затем украинка обратилась к стоящей слева Мисс Колумбия и поменялась с ней местами.
В прошлом году обладательница титула "Мисс Украина Вселенная — 2021" и оргкомитет конкурса призвали организаторов "Мисс Вселенная" отстранить россиянку от участия и "забанить Россию во всем цивилизованном мире".
Тем не менее Линникова вышла в полуфинал. Финальный этап конкурса состоится 14 января. В его преддверии участницы провели масштабную пресс-конференцию и гала-ужин с нынешней обладательницей титула "Мисс Вселенная — 2021".