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Украинка закатила истерику при виде россиянки на "Мисс Вселенная" - РИА Новости, 13.01.2023
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Украинка закатила истерику при виде россиянки на "Мисс Вселенная"
Украинка закатила истерику при виде россиянки на "Мисс Вселенная" - РИА Новости, 13.01.2023
Украинка закатила истерику при виде россиянки на "Мисс Вселенная"
На конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в Орландо украинская конкурсантка Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула "Мисс Россия — 2022" РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T21:13
2023-01-13T21:41
россия
орландо
украина
в мире
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. На конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в Орландо украинская конкурсантка Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула "Мисс Россия — 2022" Анной Линниковой, пишет Obozrevatel."Россиянка попыталась встать рядом с конкурсанткой из Украины. &lt;…&gt; Та вовремя заметила приближение конкурентки. Ей удалось избежать скандала и неверного впечатления", — говорится в материале.По данным издания, при подготовке к совместной фотографии Апанасенко схватилась за стоявшую рядом с ней конкурсантку, чтобы она не уступила место направляющейся в их сторону представительнице России. Затем украинка обратилась к стоящей слева Мисс Колумбия и поменялась с ней местами.В прошлом году обладательница титула "Мисс Украина Вселенная — 2021" и оргкомитет конкурса призвали организаторов "Мисс Вселенная" отстранить россиянку от участия и "забанить Россию во всем цивилизованном мире".Тем не менее Линникова вышла в полуфинал. Финальный этап конкурса состоится 14 января. В его преддверии участницы провели масштабную пресс-конференцию и гала-ужин с нынешней обладательницей титула "Мисс Вселенная — 2021".
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россия, орландо, украина, в мире
Россия, Орландо, Украина, В мире
21:13 13.01.2023 (обновлено: 21:41 13.01.2023)
 
Украинка закатила истерику при виде россиянки на "Мисс Вселенная"

Obozrevatel: Мисс Украина Апанасенко отказалась от фото с россиянкой на "Мисс Вселенная"

© AP Photo / Gerald Herbert"Мисс Украина" Виктория Апанасенко на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023"
Мисс Украина Виктория Апанасенко на конкурсе красоты Мисс Вселенная-2023 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Gerald Herbert
"Мисс Украина" Виктория Апанасенко на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023"
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. На конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в Орландо украинская конкурсантка Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула "Мисс Россия — 2022" Анной Линниковой, пишет Obozrevatel.
"Россиянка попыталась встать рядом с конкурсанткой из Украины. <…> Та вовремя заметила приближение конкурентки. Ей удалось избежать скандала и неверного впечатления", — говорится в материале.
По данным издания, при подготовке к совместной фотографии Апанасенко схватилась за стоявшую рядом с ней конкурсантку, чтобы она не уступила место направляющейся в их сторону представительнице России. Затем украинка обратилась к стоящей слева Мисс Колумбия и поменялась с ней местами.
В прошлом году обладательница титула "Мисс Украина Вселенная — 2021" и оргкомитет конкурса призвали организаторов "Мисс Вселенная" отстранить россиянку от участия и "забанить Россию во всем цивилизованном мире".
Тем не менее Линникова вышла в полуфинал. Финальный этап конкурса состоится 14 января. В его преддверии участницы провели масштабную пресс-конференцию и гала-ужин с нынешней обладательницей титула "Мисс Вселенная — 2021".
Алина Варакута в Куршевеле. Скриншот публикации в соцсети
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