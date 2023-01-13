https://ria.ru/20230113/ukraina-1844760996.html

Украинка закатила истерику при виде россиянки на "Мисс Вселенная"

Украинка закатила истерику при виде россиянки на "Мисс Вселенная" - РИА Новости, 13.01.2023

Украинка закатила истерику при виде россиянки на "Мисс Вселенная"

На конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в Орландо украинская конкурсантка Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула "Мисс Россия — 2022" РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T21:13

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2023-01-13T21:41

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орландо

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. На конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в Орландо украинская конкурсантка Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула "Мисс Россия — 2022" Анной Линниковой, пишет Obozrevatel."Россиянка попыталась встать рядом с конкурсанткой из Украины. <…> Та вовремя заметила приближение конкурентки. Ей удалось избежать скандала и неверного впечатления", — говорится в материале.По данным издания, при подготовке к совместной фотографии Апанасенко схватилась за стоявшую рядом с ней конкурсантку, чтобы она не уступила место направляющейся в их сторону представительнице России. Затем украинка обратилась к стоящей слева Мисс Колумбия и поменялась с ней местами.В прошлом году обладательница титула "Мисс Украина Вселенная — 2021" и оргкомитет конкурса призвали организаторов "Мисс Вселенная" отстранить россиянку от участия и "забанить Россию во всем цивилизованном мире".Тем не менее Линникова вышла в полуфинал. Финальный этап конкурса состоится 14 января. В его преддверии участницы провели масштабную пресс-конференцию и гала-ужин с нынешней обладательницей титула "Мисс Вселенная — 2021".

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844665849.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, орландо, украина, в мире