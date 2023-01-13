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Алкоголь и сигареты подорожали на Украине на фоне боевых действий - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844723410.html
Алкоголь и сигареты подорожали на Украине на фоне боевых действий
Алкоголь и сигареты подорожали на Украине на фоне боевых действий - РИА Новости, 13.01.2023
Алкоголь и сигареты подорожали на Украине на фоне боевых действий
Алкоголь и сигареты подорожали на Украине на фоне боевых действий, сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные украинского Госстата. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:42
2023-01-13T18:57
специальная военная операция на украине
украина
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в мире
экономика
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Алкоголь и сигареты подорожали на Украине на фоне боевых действий, сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные украинского Госстата. "На фоне войны на Украине существенно подорожали не только продукты питания, но и алкоголь и сигареты", - говорится в сообщении в телеграм-канале украинского интернет-издания "Страна.ua". Сообщается, что по данным Госстата, за 2022 год больше всего подорожало пиво - на 48,6%, до 0,78 долларов за бутылку 0,5 литра. Водка подорожала почти на 25% - до 3,18 долларов за бутылку 0,5 литра. Столовые вина производства Украины подорожали на 36,5%, а сигареты премиум-класса - на 23,4%, отмечается в материале.
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украина, страна.ua, в мире, экономика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Страна.ua, В мире, Экономика
18:42 13.01.2023 (обновлено: 18:57 13.01.2023)
 
Алкоголь и сигареты подорожали на Украине на фоне боевых действий

На Украине за 2022 год больше всего подорожали пиво, водка, столовые вина и сигареты

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди в продуктовый магазин на одной из улиц в Одессе
Люди стоят в очереди в продуктовый магазин на одной из улиц в Одессе - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Люди стоят в очереди в продуктовый магазин на одной из улиц в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Алкоголь и сигареты подорожали на Украине на фоне боевых действий, сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные украинского Госстата.
"На фоне войны на Украине существенно подорожали не только продукты питания, но и алкоголь и сигареты", - говорится в сообщении в телеграм-канале украинского интернет-издания "Страна.ua".
Сообщается, что по данным Госстата, за 2022 год больше всего подорожало пиво - на 48,6%, до 0,78 долларов за бутылку 0,5 литра. Водка подорожала почти на 25% - до 3,18 долларов за бутылку 0,5 литра. Столовые вина производства Украины подорожали на 36,5%, а сигареты премиум-класса - на 23,4%, отмечается в материале.
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