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Алкоголь и сигареты подорожали на Украине на фоне боевых действий
Алкоголь и сигареты подорожали на Украине на фоне боевых действий - РИА Новости, 13.01.2023
Алкоголь и сигареты подорожали на Украине на фоне боевых действий
Алкоголь и сигареты подорожали на Украине на фоне боевых действий, сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные украинского Госстата. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:42
2023-01-13T18:42
2023-01-13T18:57
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Алкоголь и сигареты подорожали на Украине на фоне боевых действий, сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные украинского Госстата. "На фоне войны на Украине существенно подорожали не только продукты питания, но и алкоголь и сигареты", - говорится в сообщении в телеграм-канале украинского интернет-издания "Страна.ua". Сообщается, что по данным Госстата, за 2022 год больше всего подорожало пиво - на 48,6%, до 0,78 долларов за бутылку 0,5 литра. Водка подорожала почти на 25% - до 3,18 долларов за бутылку 0,5 литра. Столовые вина производства Украины подорожали на 36,5%, а сигареты премиум-класса - на 23,4%, отмечается в материале.
https://ria.ru/20230113/tanki-1844716808.html
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украина, страна.ua, в мире, экономика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Страна.ua, В мире, Экономика
18:42 13.01.2023 (обновлено: 18:57 13.01.2023)
Алкоголь и сигареты подорожали на Украине на фоне боевых действий
На Украине за 2022 год больше всего подорожали пиво, водка, столовые вина и сигареты