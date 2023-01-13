https://ria.ru/20230113/ukraina-1844723410.html

Алкоголь и сигареты подорожали на Украине на фоне боевых действий

Алкоголь и сигареты подорожали на Украине на фоне боевых действий - РИА Новости, 13.01.2023

Алкоголь и сигареты подорожали на Украине на фоне боевых действий

Алкоголь и сигареты подорожали на Украине на фоне боевых действий, сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные украинского Госстата. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T18:42

2023-01-13T18:42

2023-01-13T18:57

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Алкоголь и сигареты подорожали на Украине на фоне боевых действий, сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные украинского Госстата. "На фоне войны на Украине существенно подорожали не только продукты питания, но и алкоголь и сигареты", - говорится в сообщении в телеграм-канале украинского интернет-издания "Страна.ua". Сообщается, что по данным Госстата, за 2022 год больше всего подорожало пиво - на 48,6%, до 0,78 долларов за бутылку 0,5 литра. Водка подорожала почти на 25% - до 3,18 долларов за бутылку 0,5 литра. Столовые вина производства Украины подорожали на 36,5%, а сигареты премиум-класса - на 23,4%, отмечается в материале.

https://ria.ru/20230113/tanki-1844716808.html

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