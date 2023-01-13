https://ria.ru/20230113/ukraina-1844721264.html

В Госдуме заявили о новом черном рынке из-за поставок оружия Украине

В Госдуме заявили о новом черном рынке из-за поставок оружия Украине - РИА Новости, 13.01.2023

В Госдуме заявили о новом черном рынке из-за поставок оружия Украине

Поставки оружия США на Украину создали новый черный рынок в Европе, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T18:34

2023-01-13T18:34

2023-01-13T18:35

специальная военная операция на украине

в мире

адальби шхагошев

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сша

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Поставки оружия США на Украину создали новый черный рынок в Европе, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ("Единая Россия"). Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom ранее заявил, что США отправляют своих представителей на Украину, чтобы усилить контроль над поставляемыми вооружениями из-за данных об их неправомерном использовании. "Это абсолютно новый черный рынок, который сейчас обозначился и который мы видим сейчас в Европе. Самый наполненный вооружением США черный рынок сейчас в Польше и Франции - а дальше уже логистика в ближневосточные страны", - заявил Шхагошев, комментируя заявление Джиральди. По его словам, такое вооружение с черного рынка попадает в руки террористических организаций и ячеек "в минимум 10-15 странах".

https://ria.ru/20221026/oruzhie-1826933939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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