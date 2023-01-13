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В Госдуме заявили о новом черном рынке из-за поставок оружия Украине - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844721264.html
В Госдуме заявили о новом черном рынке из-за поставок оружия Украине
В Госдуме заявили о новом черном рынке из-за поставок оружия Украине - РИА Новости, 13.01.2023
В Госдуме заявили о новом черном рынке из-за поставок оружия Украине
Поставки оружия США на Украину создали новый черный рынок в Европе, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:34
2023-01-13T18:35
специальная военная операция на украине
в мире
адальби шхагошев
украина
сша
евросоюз
россия
госдума рф
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Поставки оружия США на Украину создали новый черный рынок в Европе, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ("Единая Россия"). Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom ранее заявил, что США отправляют своих представителей на Украину, чтобы усилить контроль над поставляемыми вооружениями из-за данных об их неправомерном использовании. "Это абсолютно новый черный рынок, который сейчас обозначился и который мы видим сейчас в Европе. Самый наполненный вооружением США черный рынок сейчас в Польше и Франции - а дальше уже логистика в ближневосточные страны", - заявил Шхагошев, комментируя заявление Джиральди. По его словам, такое вооружение с черного рынка попадает в руки террористических организаций и ячеек "в минимум 10-15 странах".
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в мире, адальби шхагошев, украина, сша, евросоюз, россия, госдума рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Адальби Шхагошев, Украина, США, Евросоюз, Россия, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:34 13.01.2023 (обновлено: 18:35 13.01.2023)
 
В Госдуме заявили о новом черном рынке из-за поставок оружия Украине

Депутат Шхагошев: поставки оружия на Украину создали новый черный рынок в Европе

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Поставки оружия США на Украину создали новый черный рынок в Европе, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ("Единая Россия").
Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom ранее заявил, что США отправляют своих представителей на Украину, чтобы усилить контроль над поставляемыми вооружениями из-за данных об их неправомерном использовании.
"Это абсолютно новый черный рынок, который сейчас обозначился и который мы видим сейчас в Европе. Самый наполненный вооружением США черный рынок сейчас в Польше и Франции - а дальше уже логистика в ближневосточные страны", - заявил Шхагошев, комментируя заявление Джиральди.
По его словам, такое вооружение с черного рынка попадает в руки террористических организаций и ячеек "в минимум 10-15 странах".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАдальби ШхагошевУкраинаСШАЕвросоюзРоссияГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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