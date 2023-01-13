https://ria.ru/20230113/ukraina-1844721264.html
В Госдуме заявили о новом черном рынке из-за поставок оружия Украине
В Госдуме заявили о новом черном рынке из-за поставок оружия Украине - РИА Новости, 13.01.2023
В Госдуме заявили о новом черном рынке из-за поставок оружия Украине
Поставки оружия США на Украину создали новый черный рынок в Европе, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:34
2023-01-13T18:34
2023-01-13T18:35
специальная военная операция на украине
в мире
адальби шхагошев
украина
сша
евросоюз
россия
госдума рф
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Поставки оружия США на Украину создали новый черный рынок в Европе, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ("Единая Россия"). Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom ранее заявил, что США отправляют своих представителей на Украину, чтобы усилить контроль над поставляемыми вооружениями из-за данных об их неправомерном использовании. "Это абсолютно новый черный рынок, который сейчас обозначился и который мы видим сейчас в Европе. Самый наполненный вооружением США черный рынок сейчас в Польше и Франции - а дальше уже логистика в ближневосточные страны", - заявил Шхагошев, комментируя заявление Джиральди. По его словам, такое вооружение с черного рынка попадает в руки террористических организаций и ячеек "в минимум 10-15 странах".
https://ria.ru/20221026/oruzhie-1826933939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Адальби Шхагошев, Украина, США, Евросоюз, Россия, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:34 13.01.2023 (обновлено: 18:35 13.01.2023)
В Госдуме заявили о новом черном рынке из-за поставок оружия Украине
Депутат Шхагошев: поставки оружия на Украину создали новый черный рынок в Европе