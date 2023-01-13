Сальдо обвинил Киев в шантаже Евросоюза
Сальдо заявил, что Киев шантажирует Евросоюз, требуя поставить на Украину оружие
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777 в Херсонской области
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777 в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал шантажом требования Киева к европейским странам по поставкам оружия.
"Это шантажом называется - то, что делает Данилов (секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - ред.), (Владимир) Зеленский, который пытается указывать и напоминать европейцам, что же вы делаете… Это все информационный фронт", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24", комментируя западные поставки оружия Украине. По его мнению, представителей киевской власти ждет неминуемый международный трибунал.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Зеленским заявил, что Франция поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания впервые с начала российской специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2. Позднее газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что британское правительство подтвердило такие планы. При этом бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат заявил, что отправка Лондоном менее 50 танков Challenger Украине не поможет Киеву добиться "реальных" изменений на поле боя.