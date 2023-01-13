https://ria.ru/20230113/ukraina-1844691767.html

Сальдо обвинил Киев в шантаже Евросоюза

Сальдо обвинил Киев в шантаже Евросоюза - РИА Новости, 13.01.2023

Сальдо обвинил Киев в шантаже Евросоюза

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал шантажом требования Киева к европейским странам по поставкам оружия. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:58

2023-01-13T16:58

2023-01-13T16:58

специальная военная операция на украине

в мире

владимир сальдо

украина

евросоюз

россия

херсонская область

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал шантажом требования Киева к европейским странам по поставкам оружия. "Это шантажом называется - то, что делает Данилов (секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - ред.), (Владимир) Зеленский, который пытается указывать и напоминать европейцам, что же вы делаете… Это все информационный фронт", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24", комментируя западные поставки оружия Украине. По его мнению, представителей киевской власти ждет неминуемый международный трибунал. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Зеленским заявил, что Франция поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания впервые с начала российской специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2. Позднее газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что британское правительство подтвердило такие планы. При этом бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат заявил, что отправка Лондоном менее 50 танков Challenger Украине не поможет Киеву добиться "реальных" изменений на поле боя.

https://ria.ru/20230111/medvedev-1844255613.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир сальдо, украина, евросоюз, россия, херсонская область , ситуация в днр и лнр