Рейтинг@Mail.ru
Сальдо обвинил Киев в шантаже Евросоюза - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844691767.html
Сальдо обвинил Киев в шантаже Евросоюза
Сальдо обвинил Киев в шантаже Евросоюза - РИА Новости, 13.01.2023
Сальдо обвинил Киев в шантаже Евросоюза
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал шантажом требования Киева к европейским странам по поставкам оружия. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:58
2023-01-13T16:58
специальная военная операция на украине
в мире
владимир сальдо
украина
евросоюз
россия
херсонская область
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_40f682906d641812f7affafe20f1b3bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал шантажом требования Киева к европейским странам по поставкам оружия. "Это шантажом называется - то, что делает Данилов (секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - ред.), (Владимир) Зеленский, который пытается указывать и напоминать европейцам, что же вы делаете… Это все информационный фронт", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24", комментируя западные поставки оружия Украине. По его мнению, представителей киевской власти ждет неминуемый международный трибунал. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Зеленским заявил, что Франция поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания впервые с начала российской специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2. Позднее газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что британское правительство подтвердило такие планы. При этом бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат заявил, что отправка Лондоном менее 50 танков Challenger Украине не поможет Киеву добиться "реальных" изменений на поле боя.
https://ria.ru/20230111/medvedev-1844255613.html
украина
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ec6a9f870479517064b0f47ceabe226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир сальдо, украина, евросоюз, россия, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Сальдо, Украина, Евросоюз, Россия, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
16:58 13.01.2023
 
Сальдо обвинил Киев в шантаже Евросоюза

Сальдо заявил, что Киев шантажирует Евросоюз, требуя поставить на Украину оружие

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777 в Херсонской области
Украинские военные с гаубицей M777 в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777 в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал шантажом требования Киева к европейским странам по поставкам оружия.
"Это шантажом называется - то, что делает Данилов (секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - ред.), (Владимир) Зеленский, который пытается указывать и напоминать европейцам, что же вы делаете… Это все информационный фронт", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24", комментируя западные поставки оружия Украине. По его мнению, представителей киевской власти ждет неминуемый международный трибунал.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Зеленским заявил, что Франция поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания впервые с начала российской специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2. Позднее газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что британское правительство подтвердило такие планы. При этом бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат заявил, что отправка Лондоном менее 50 танков Challenger Украине не поможет Киеву добиться "реальных" изменений на поле боя.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 21:33Специальная военная операция на Украине
"Леопарды" и Т-72 не спасут распадающуюся на части Украину, заявил Медведев
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир СальдоУкраинаЕвросоюзРоссияХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала