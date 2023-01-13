https://ria.ru/20230113/ukraina-1844688015.html

СМИ: украинцы не трудоустраиваются официально, чтобы не получить повестку

СМИ: украинцы не трудоустраиваются официально, чтобы не получить повестку - РИА Новости, 13.01.2023

СМИ: украинцы не трудоустраиваются официально, чтобы не получить повестку

Украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте, сообщает в пятницу украинское интернет-издание "Страна". РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:46

2023-01-13T16:46

2023-01-13T16:46

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте, сообщает в пятницу украинское интернет-издание "Страна". "После того как своим постановлением правительство обязало работодателей вручать повестки от военкоматов своим сотрудникам, украинские предприятия стали сталкиваться с нежеланием части мужчин трудоустраиваться официально", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Сообщается, что о подобной проблеме "Стране" рассказали уже несколько предпринимателей. В частности, неназванный собеседник издания пожаловался, что при наборе водителей штат, часть откликнувшихся соискателей отказалась от официального трудоустройства, аргументировав свою позицию страхом получить повестку при официальном трудоустройстве. Согласно принятому в конце декабря 2022 года постановлению кабинета министров Украины, теперь не только военные и разведывательные ведомства, но и руководители предприятий и предприниматели обязаны доводить до сотрудников информацию о призыве под личную подпись призывника. При трудоустройстве также необходимо предоставить данные о постановке на воинский учет и сообщить в военкомат о новом месте работы. Ранее украинские СМИ сообщали, что сотрудникам военкоматов на Украине приходится раздавать повестки в людных местах, так как при визите на дом люди просто не открывают двери.

https://ria.ru/20230110/povestki-1843985190.html

https://ria.ru/20221116/ukraina-1831995567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ситуация в днр и лнр