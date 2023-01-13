СМИ: украинцы не трудоустраиваются официально, чтобы не получить повестку
"Страна.ua": украинцы избегают официального трудоустройства, чтобы не получить повестку
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев во время отключения электричества
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев во время отключения электричества. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте, сообщает в пятницу украинское интернет-издание "Страна".
"После того как своим постановлением правительство обязало работодателей вручать повестки от военкоматов своим сотрудникам, украинские предприятия стали сталкиваться с нежеланием части мужчин трудоустраиваться официально", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Сообщается, что о подобной проблеме "Стране" рассказали уже несколько предпринимателей. В частности, неназванный собеседник издания пожаловался, что при наборе водителей штат, часть откликнувшихся соискателей отказалась от официального трудоустройства, аргументировав свою позицию страхом получить повестку при официальном трудоустройстве.
Согласно принятому в конце декабря 2022 года постановлению кабинета министров Украины, теперь не только военные и разведывательные ведомства, но и руководители предприятий и предприниматели обязаны доводить до сотрудников информацию о призыве под личную подпись призывника. При трудоустройстве также необходимо предоставить данные о постановке на воинский учет и сообщить в военкомат о новом месте работы.
Ранее украинские СМИ сообщали, что сотрудникам военкоматов на Украине приходится раздавать повестки в людных местах, так как при визите на дом люди просто не открывают двери.