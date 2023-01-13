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СМИ: украинцы не трудоустраиваются официально, чтобы не получить повестку - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844688015.html
СМИ: украинцы не трудоустраиваются официально, чтобы не получить повестку
СМИ: украинцы не трудоустраиваются официально, чтобы не получить повестку - РИА Новости, 13.01.2023
СМИ: украинцы не трудоустраиваются официально, чтобы не получить повестку
Украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте, сообщает в пятницу украинское интернет-издание "Страна". РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:46
2023-01-13T16:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте, сообщает в пятницу украинское интернет-издание "Страна". "После того как своим постановлением правительство обязало работодателей вручать повестки от военкоматов своим сотрудникам, украинские предприятия стали сталкиваться с нежеланием части мужчин трудоустраиваться официально", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Сообщается, что о подобной проблеме "Стране" рассказали уже несколько предпринимателей. В частности, неназванный собеседник издания пожаловался, что при наборе водителей штат, часть откликнувшихся соискателей отказалась от официального трудоустройства, аргументировав свою позицию страхом получить повестку при официальном трудоустройстве. Согласно принятому в конце декабря 2022 года постановлению кабинета министров Украины, теперь не только военные и разведывательные ведомства, но и руководители предприятий и предприниматели обязаны доводить до сотрудников информацию о призыве под личную подпись призывника. При трудоустройстве также необходимо предоставить данные о постановке на воинский учет и сообщить в военкомат о новом месте работы. Ранее украинские СМИ сообщали, что сотрудникам военкоматов на Украине приходится раздавать повестки в людных местах, так как при визите на дом люди просто не открывают двери.
https://ria.ru/20230110/povestki-1843985190.html
https://ria.ru/20221116/ukraina-1831995567.html
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:46 13.01.2023
 
СМИ: украинцы не трудоустраиваются официально, чтобы не получить повестку

"Страна.ua": украинцы избегают официального трудоустройства, чтобы не получить повестку

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев во время отключения электричества. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте, сообщает в пятницу украинское интернет-издание "Страна".
"После того как своим постановлением правительство обязало работодателей вручать повестки от военкоматов своим сотрудникам, украинские предприятия стали сталкиваться с нежеланием части мужчин трудоустраиваться официально", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
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Сообщается, что о подобной проблеме "Стране" рассказали уже несколько предпринимателей. В частности, неназванный собеседник издания пожаловался, что при наборе водителей штат, часть откликнувшихся соискателей отказалась от официального трудоустройства, аргументировав свою позицию страхом получить повестку при официальном трудоустройстве.
Согласно принятому в конце декабря 2022 года постановлению кабинета министров Украины, теперь не только военные и разведывательные ведомства, но и руководители предприятий и предприниматели обязаны доводить до сотрудников информацию о призыве под личную подпись призывника. При трудоустройстве также необходимо предоставить данные о постановке на воинский учет и сообщить в военкомат о новом месте работы.
Ранее украинские СМИ сообщали, что сотрудникам военкоматов на Украине приходится раздавать повестки в людных местах, так как при визите на дом люди просто не открывают двери.
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