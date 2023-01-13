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СМИ: Швейцария запретила поставлять свои вооружения Украине - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844685723.html
СМИ: Швейцария запретила поставлять свои вооружения Украине
СМИ: Швейцария запретила поставлять свои вооружения Украине - РИА Новости, 13.01.2023
СМИ: Швейцария запретила поставлять свои вооружения Украине
Швейцария не разрешила поставлять свои вооружения на Украину, пишет газета 20 Minuten. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:36
2023-01-13T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
испания
нато
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Швейцария не разрешила поставлять свои вооружения на Украину, пишет газета 20 Minuten.Как отметили в издании, Цюрих сослался на нейтральный статус и закон о военных материалах.Кроме того, в швейцарском департаменте экономики заявили, что никаких официальных запросов от Испании к ним не поступало."До настоящего времени он (департамент. — Прим. ред.) не получал по официальному каналу никаких запросов о передаче Испанией Украине военных материалов швейцарского производства", — приводит газета слова пресс-секретаря ведомства Фабиана Майенфиша.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844601562.html
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в мире, украина, швейцария, испания, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, Испания, НАТО
16:36 13.01.2023 (обновлено: 17:55 13.01.2023)
 
СМИ: Швейцария запретила поставлять свои вооружения Украине

20 Minuten: Швейцария запретила Испании поставлять свои вооружения Украине

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера под Артемовском
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера под Артемовском - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера под Артемовском . Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Швейцария не разрешила поставлять свои вооружения на Украину, пишет газета 20 Minuten.

"Испания хотела поддержать Украину поставкой военного оборудования, однако для этого необходимо согласие страны-производителя — Швейцарии. Она такого согласия не дала", — говорится в публикации.

Как отметили в издании, Цюрих сослался на нейтральный статус и закон о военных материалах.
Кроме того, в швейцарском департаменте экономики заявили, что никаких официальных запросов от Испании к ним не поступало.
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"До настоящего времени он (департамент. — Прим. ред.) не получал по официальному каналу никаких запросов о передаче Испанией Украине военных материалов швейцарского производства", — приводит газета слова пресс-секретаря ведомства Фабиана Майенфиша.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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