https://ria.ru/20230113/ukraina-1844685723.html

СМИ: Швейцария запретила поставлять свои вооружения Украине

СМИ: Швейцария запретила поставлять свои вооружения Украине - РИА Новости, 13.01.2023

СМИ: Швейцария запретила поставлять свои вооружения Украине

Швейцария не разрешила поставлять свои вооружения на Украину, пишет газета 20 Minuten. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:36

2023-01-13T16:36

2023-01-13T17:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

швейцария

испания

нато

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Швейцария не разрешила поставлять свои вооружения на Украину, пишет газета 20 Minuten.Как отметили в издании, Цюрих сослался на нейтральный статус и закон о военных материалах.Кроме того, в швейцарском департаменте экономики заявили, что никаких официальных запросов от Испании к ним не поступало."До настоящего времени он (департамент. — Прим. ред.) не получал по официальному каналу никаких запросов о передаче Испанией Украине военных материалов швейцарского производства", — приводит газета слова пресс-секретаря ведомства Фабиана Майенфиша.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844601562.html

https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html

украина

швейцария

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, швейцария, испания, нато