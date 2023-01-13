16:36 13.01.2023 (обновлено: 17:55 13.01.2023)
СМИ: Швейцария запретила поставлять свои вооружения Украине
20 Minuten: Швейцария запретила Испании поставлять свои вооружения Украине
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера под Артемовском
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера под Артемовском . Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Швейцария не разрешила поставлять свои вооружения на Украину, пишет газета 20 Minuten.
"Испания хотела поддержать Украину поставкой военного оборудования, однако для этого необходимо согласие страны-производителя — Швейцарии. Она такого согласия не дала", — говорится в публикации.
Как отметили в издании, Цюрих сослался на нейтральный статус и закон о военных материалах.
Кроме того, в швейцарском департаменте экономики заявили, что никаких официальных запросов от Испании к ним не поступало.
"До настоящего времени он (департамент. — Прим. ред.) не получал по официальному каналу никаких запросов о передаче Испанией Украине военных материалов швейцарского производства", — приводит газета слова пресс-секретаря ведомства Фабиана Майенфиша.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.