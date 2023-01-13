Украинский город Первомайский попал под декоммунизацию
Первомайский Харьковской области попал под декоммунизацию, там переименуют улицы и город
Знак "Въезд запрещен" и флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Названия улиц, связанные с Россией и СССР, изменили в городе Первомайский Харьковской области, сообщил в пятницу глава города Николай Бакшеев, добавив, что в будущем переименуют и сам город.
"Вчера было проведено онлайн-заседание внеочередной сессии городского совета. Среди принятых решений - перечень новых названий улиц нашей общины, которые попали под закон о декоммунизации", - заявил он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Решением Первомайского городского совета улица Пушкина была переименована в улицу Григория Сковороды, улица Ломоносова стала улицей Академической, а улица Тургенева - улицей Литературной. Также были переименованы улицы, названные в честь биолога Ивана Мичурина, космонавтов Владимира Комарова и Юрия Гагарина.
По словам Бакшеева, в ближайшем будущем планируется переименование и самого города Первомайский, однако новое название еще не выбрано.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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