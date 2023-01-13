https://ria.ru/20230113/ukraina-1844683982.html

Украинский город Первомайский попал под декоммунизацию

Украинский город Первомайский попал под декоммунизацию - РИА Новости, 13.01.2023

Украинский город Первомайский попал под декоммунизацию

Названия улиц, связанные с Россией и СССР, изменили в городе Первомайский Харьковской области, сообщил в пятницу глава города Николай Бакшеев, добавив, что в... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:30

2023-01-13T16:30

2023-01-13T16:30

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Названия улиц, связанные с Россией и СССР, изменили в городе Первомайский Харьковской области, сообщил в пятницу глава города Николай Бакшеев, добавив, что в будущем переименуют и сам город. "Вчера было проведено онлайн-заседание внеочередной сессии городского совета. Среди принятых решений - перечень новых названий улиц нашей общины, которые попали под закон о декоммунизации", - заявил он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Решением Первомайского городского совета улица Пушкина была переименована в улицу Григория Сковороды, улица Ломоносова стала улицей Академической, а улица Тургенева - улицей Литературной. Также были переименованы улицы, названные в честь биолога Ивана Мичурина, космонавтов Владимира Комарова и Юрия Гагарина. По словам Бакшеева, в ближайшем будущем планируется переименование и самого города Первомайский, однако новое название еще не выбрано. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20230113/kherson-1844683209.html

https://ria.ru/20220707/ukraina-1800997205.html

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