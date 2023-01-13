Рейтинг@Mail.ru
В США описали два сценария поражения Украины - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844670810.html
В США описали два сценария поражения Украины
В США описали два сценария поражения Украины - РИА Новости, 13.01.2023
В США описали два сценария поражения Украины
В 2023 году украинский кризис может развиваться по двум сценариям, но в обоих случаях ВСУ потерпят поражение, написал бывший заместитель министра обороны США... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:00
2023-01-13T17:39
в мире
владимир путин
украина
сша
киев
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844559401_0:9:1816:1031_1920x0_80_0_0_bde6517cc6ba0b6296f042f9a0790c3e.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В 2023 году украинский кризис может развиваться по двум сценариям, но в обоих случаях ВСУ потерпят поражение, написал бывший заместитель министра обороны США Бинг Уэст в статье для National Review."Второй год конфликта начинается с того, что администрация Байдена рассчитывает на некую золотую середину, не позволяющую Украине добиться победы", — отметил он.По мнению Уэста, в первом случае боевые действия могут приобрести окопный характер, а ВСУ станут страдать от постепенного истощения боеприпасов. При этом Вашингтон воздержится от предоставления Киеву оружия большей дальности, что поставит Зеленского в еще более тяжелое положение.Второй вариант, предложенный Уэстом, предполагает возможное продвижение со стороны киевского режима, которое тем не менее не приведет к успеху. Поражение ВСУ автор связывает с неспособностью наносить удары по военным объектам на большей части территории России. Кроме того, добавил он, Байден вряд ли предоставит Украине оружие для уничтожения подобных целей."В обоих сценариях предпочтительный для Соединенных Штатов исход &lt;...&gt; заключается в противостоянии намерению Киева одержать победу над Россией", — сделал вывод военный.В декабре газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что США изменили передаваемые Украине системы HIMARS так, чтобы киевский режим не смог наносить удары вглубь российской территории. По информации издания, в Белом доме сочли это необходимым для снижения риска конфликта с Москвой.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230113/tank-1844656184.html
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844543007.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230113/donbass-1844602730.html
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844621280.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844559401_308:0:1683:1031_1920x0_80_0_0_0fa9f1308890dbd78449ac8be8bc1be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, сша, киев, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Путин, Украина, США, Киев, Вооруженные силы Украины
16:00 13.01.2023 (обновлено: 17:39 13.01.2023)
 
В США описали два сценария поражения Украины

Бывший заместитель министра обороны США Уэст: Белый дом не хочет победы Украины

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкМобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста"
Мобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Мобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В 2023 году украинский кризис может развиваться по двум сценариям, но в обоих случаях ВСУ потерпят поражение, написал бывший заместитель министра обороны США Бинг Уэст в статье для National Review.
"Второй год конфликта начинается с того, что администрация Байдена рассчитывает на некую золотую середину, не позволяющую Украине добиться победы", — отметил он.
Немецкий танк Leopard-2 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 15:33
Правительство Германии сделало предупреждение Польше по Украине
По мнению Уэста, в первом случае боевые действия могут приобрести окопный характер, а ВСУ станут страдать от постепенного истощения боеприпасов. При этом Вашингтон воздержится от предоставления Киеву оружия большей дальности, что поставит Зеленского в еще более тяжелое положение.
Второй вариант, предложенный Уэстом, предполагает возможное продвижение со стороны киевского режима, которое тем не менее не приведет к успеху. Поражение ВСУ автор связывает с неспособностью наносить удары по военным объектам на большей части территории России. Кроме того, добавил он, Байден вряд ли предоставит Украине оружие для уничтожения подобных целей.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 09:23
Американский военный описал мрачный сценарий для США из-за помощи Украине
"В обоих сценариях предпочтительный для Соединенных Штатов исход <...> заключается в противостоянии намерению Киева одержать победу над Россией", — сделал вывод военный.
В декабре газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что США изменили передаваемые Украине системы HIMARS так, чтобы киевский режим не смог наносить удары вглубь российской территории. По информации издания, в Белом доме сочли это необходимым для снижения риска конфликта с Москвой.
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 12:55В мире
Немецкий генерал: ВС РФ, вероятно, полностью вернут контроль над Донбассом
Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Украинские военные с гаубицей M777 в Херсонской области. 9 января 2023 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 13:53Специальная военная операция на Украине
СМИ: Запад спешит передать оружие Украине из-за боязни наступления России
 
В миреВладимир ПутинУкраинаСШАКиевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала