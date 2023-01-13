16:00 13.01.2023 (обновлено: 17:39 13.01.2023)
В США описали два сценария поражения Украины
Бывший заместитель министра обороны США Уэст: Белый дом не хочет победы Украины
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкМобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста"
Мобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста". Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В 2023 году украинский кризис может развиваться по двум сценариям, но в обоих случаях ВСУ потерпят поражение, написал бывший заместитель министра обороны США Бинг Уэст в статье для National Review.
"Второй год конфликта начинается с того, что администрация Байдена рассчитывает на некую золотую середину, не позволяющую Украине добиться победы", — отметил он.
Второй вариант, предложенный Уэстом, предполагает возможное продвижение со стороны киевского режима, которое тем не менее не приведет к успеху. Поражение ВСУ автор связывает с неспособностью наносить удары по военным объектам на большей части территории России. Кроме того, добавил он, Байден вряд ли предоставит Украине оружие для уничтожения подобных целей.
"В обоих сценариях предпочтительный для Соединенных Штатов исход <...> заключается в противостоянии намерению Киева одержать победу над Россией", — сделал вывод военный.
В декабре газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что США изменили передаваемые Украине системы HIMARS так, чтобы киевский режим не смог наносить удары вглубь российской территории. По информации издания, в Белом доме сочли это необходимым для снижения риска конфликта с Москвой.
Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.