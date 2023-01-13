https://ria.ru/20230113/ukraina-1844670810.html

В США описали два сценария поражения Украины

В США описали два сценария поражения Украины - РИА Новости, 13.01.2023

В США описали два сценария поражения Украины

В 2023 году украинский кризис может развиваться по двум сценариям, но в обоих случаях ВСУ потерпят поражение, написал бывший заместитель министра обороны США... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:00

2023-01-13T16:00

2023-01-13T17:39

в мире

владимир путин

украина

сша

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В 2023 году украинский кризис может развиваться по двум сценариям, но в обоих случаях ВСУ потерпят поражение, написал бывший заместитель министра обороны США Бинг Уэст в статье для National Review."Второй год конфликта начинается с того, что администрация Байдена рассчитывает на некую золотую середину, не позволяющую Украине добиться победы", — отметил он.По мнению Уэста, в первом случае боевые действия могут приобрести окопный характер, а ВСУ станут страдать от постепенного истощения боеприпасов. При этом Вашингтон воздержится от предоставления Киеву оружия большей дальности, что поставит Зеленского в еще более тяжелое положение.Второй вариант, предложенный Уэстом, предполагает возможное продвижение со стороны киевского режима, которое тем не менее не приведет к успеху. Поражение ВСУ автор связывает с неспособностью наносить удары по военным объектам на большей части территории России. Кроме того, добавил он, Байден вряд ли предоставит Украине оружие для уничтожения подобных целей."В обоих сценариях предпочтительный для Соединенных Штатов исход <...> заключается в противостоянии намерению Киева одержать победу над Россией", — сделал вывод военный.В декабре газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что США изменили передаваемые Украине системы HIMARS так, чтобы киевский режим не смог наносить удары вглубь российской территории. По информации издания, в Белом доме сочли это необходимым для снижения риска конфликта с Москвой.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230113/tank-1844656184.html

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844543007.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230113/donbass-1844602730.html

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844621280.html

украина

сша

киев

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в мире, владимир путин, украина, сша, киев, вооруженные силы украины