https://ria.ru/20230113/ukraina-1844665849.html

Модель из Киева заявила, что "отмечала" разгром ВСУ в Соледаре назло России

Модель из Киева заявила, что "отмечала" разгром ВСУ в Соледаре назло России - РИА Новости, 13.01.2023

Модель из Киева заявила, что "отмечала" разгром ВСУ в Соледаре назло России

Компания украинцев организовала праздник в Куршевеле в день поражения ВСУ в Соледаре назло России, привело слова организатора вечеринки Алины Варакуты издание... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:51

2023-01-13T15:51

2023-01-13T17:36

в мире

соледар

россия

украина

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

владимир путин

киев

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Компания украинцев организовала праздник в Куршевеле в день поражения ВСУ в Соледаре назло России, привело слова организатора вечеринки Алины Варакуты издание "Страна.ua".Девушка рассказала, что находится за границей, потому что ей нужен постоянный доступ к интернету для работы, а на Украине есть проблема с отключениями света.О группе состоятельных украинцев, проводивших время на престижном французском курорте во время неудач ВСУ, рассказал киевский журналист Михаил Ткач. На опубликованных им кадрах компания танцевала под украинский трек с ненормативной лексикой, заказывала элитный алкоголь и веселилась у всех на виду.Вечеринка во Франции, по мнению Ткача, олицетворяет процветающую на Украине коррупцию. Так, одного из гостей ранее объявили в розыск у себя на родине.Похожий скандал произошел на днях с пресс-офицером ВСУ Иванной Плантовской. Она опубликовала в социальных сетях фотографии с отдыха в Париже и кадры из ночного клуба, которые вызвали негативную реакцию ее соотечественников.Операция по освобождению Соледара российскими войсками завершилась накануне вечером. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления. Как рассказали в Минобороны, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять противника в котел.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230112/voyna-1844256412.html

https://ria.ru/20230109/novosti-1843534815.html

https://ria.ru/20230104/ukraina-1842979262.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, соледар, россия, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, киев