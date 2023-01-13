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Модель из Киева заявила, что "отмечала" разгром ВСУ в Соледаре назло России - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844665849.html
Модель из Киева заявила, что "отмечала" разгром ВСУ в Соледаре назло России
Модель из Киева заявила, что "отмечала" разгром ВСУ в Соледаре назло России - РИА Новости, 13.01.2023
Модель из Киева заявила, что "отмечала" разгром ВСУ в Соледаре назло России
Компания украинцев организовала праздник в Куршевеле в день поражения ВСУ в Соледаре назло России, привело слова организатора вечеринки Алины Варакуты издание... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:51
2023-01-13T17:36
в мире
соледар
россия
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
владимир путин
киев
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Компания украинцев организовала праздник в Куршевеле в день поражения ВСУ в Соледаре назло России, привело слова организатора вечеринки Алины Варакуты издание "Страна.ua".Девушка рассказала, что находится за границей, потому что ей нужен постоянный доступ к интернету для работы, а на Украине есть проблема с отключениями света.О группе состоятельных украинцев, проводивших время на престижном французском курорте во время неудач ВСУ, рассказал киевский журналист Михаил Ткач. На опубликованных им кадрах компания танцевала под украинский трек с ненормативной лексикой, заказывала элитный алкоголь и веселилась у всех на виду.Вечеринка во Франции, по мнению Ткача, олицетворяет процветающую на Украине коррупцию. Так, одного из гостей ранее объявили в розыск у себя на родине.Похожий скандал произошел на днях с пресс-офицером ВСУ Иванной Плантовской. Она опубликовала в социальных сетях фотографии с отдыха в Париже и кадры из ночного клуба, которые вызвали негативную реакцию ее соотечественников.Операция по освобождению Соледара российскими войсками завершилась накануне вечером. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления. Как рассказали в Минобороны, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять противника в котел.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230112/voyna-1844256412.html
https://ria.ru/20230109/novosti-1843534815.html
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в мире, соледар, россия, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, киев
В мире, Соледар, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Киев
15:51 13.01.2023 (обновлено: 17:36 13.01.2023)
 
Модель из Киева заявила, что "отмечала" разгром ВСУ в Соледаре назло России

Украинская модель Варакута назвала вечеринку на фоне разгрома ВСУ в Соледаре патриотизмом

Алина Варакута в Куршевеле. Скриншот публикации в соцсети
Алина Варакута в Куршевеле. Скриншот публикации в соцсети
Алина Варакута в Куршевеле. Скриншот публикации в соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Компания украинцев организовала праздник в Куршевеле в день поражения ВСУ в Соледаре назло России, привело слова организатора вечеринки Алины Варакуты издание "Страна.ua".
"Празднование с украинским флагом и под украинскую песню было актом демонстрации несокрушимости украинского народа", — пояснила модель и блогер из Киева.
Девушка рассказала, что находится за границей, потому что ей нужен постоянный доступ к интернету для работы, а на Украине есть проблема с отключениями света.
О группе состоятельных украинцев, проводивших время на престижном французском курорте во время неудач ВСУ, рассказал киевский журналист Михаил Ткач. На опубликованных им кадрах компания танцевала под украинский трек с ненормативной лексикой, заказывала элитный алкоголь и веселилась у всех на виду.
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Вечеринка во Франции, по мнению Ткача, олицетворяет процветающую на Украине коррупцию. Так, одного из гостей ранее объявили в розыск у себя на родине.
Похожий скандал произошел на днях с пресс-офицером ВСУ Иванной Плантовской. Она опубликовала в социальных сетях фотографии с отдыха в Париже и кадры из ночного клуба, которые вызвали негативную реакцию ее соотечественников.
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Как рассказали в Минобороны, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять противника в котел.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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