15:51 13.01.2023 (обновлено: 17:36 13.01.2023)
Модель из Киева заявила, что "отмечала" разгром ВСУ в Соледаре назло России
Украинская модель Варакута назвала вечеринку на фоне разгрома ВСУ в Соледаре патриотизмом
Алина Варакута в Куршевеле. Скриншот публикации в соцсети
Алина Варакута в Куршевеле. Скриншот публикации в соцсети
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Компания украинцев организовала праздник в Куршевеле в день поражения ВСУ в Соледаре назло России, привело слова организатора вечеринки Алины Варакуты издание "Страна.ua".
"Празднование с украинским флагом и под украинскую песню было актом демонстрации несокрушимости украинского народа", — пояснила модель и блогер из Киева.
Девушка рассказала, что находится за границей, потому что ей нужен постоянный доступ к интернету для работы, а на Украине есть проблема с отключениями света.
О группе состоятельных украинцев, проводивших время на престижном французском курорте во время неудач ВСУ, рассказал киевский журналист Михаил Ткач. На опубликованных им кадрах компания танцевала под украинский трек с ненормативной лексикой, заказывала элитный алкоголь и веселилась у всех на виду.
Вечеринка во Франции, по мнению Ткача, олицетворяет процветающую на Украине коррупцию. Так, одного из гостей ранее объявили в розыск у себя на родине.
Похожий скандал произошел на днях с пресс-офицером ВСУ Иванной Плантовской. Она опубликовала в социальных сетях фотографии с отдыха в Париже и кадры из ночного клуба, которые вызвали негативную реакцию ее соотечественников.
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Операция по освобождению Соледара российскими войсками завершилась накануне вечером. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.
Как рассказали в Минобороны, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять противника в котел.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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