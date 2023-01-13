15:38 13.01.2023 (обновлено: 20:53 13.01.2023)
Полянский заявил, что Россия не ставит целью уничтожение Украины
Зампостпреда в ООН Полянский назвал защиту прав человека целью операции России на Украине
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что целью России никогда не было уничтожение Украины, целью было обеспечение защиты прав человека в этой стране так же, как они защищаются в других странах.
"Это никогда не было нашей целью. Никто не говорил, что мы хотим, чтобы Украина прекратила существование. Нашей целью было обеспечение того, что права человека в этой стране защищаются так же, как они защищаются в других странах", - ответил Полянский на соответствующий вопрос в эфире британской радиостанции LBC.
Полянский также заявил, что конфликта на Украине бы не было, если США, Британия и их союзники не вели подобную политику. На вопрос о том, как, по его мнению, может выглядеть мир, он ответил, что это возможно, когда Россия не будет чувствовать угрозы со стороны Украины и когда не будет обстрелов Донбасса.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.