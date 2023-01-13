https://ria.ru/20230113/ukraina-1844658588.html

Полянский заявил, что Россия не ставит целью уничтожение Украины

Полянский заявил, что Россия не ставит целью уничтожение Украины - РИА Новости, 13.01.2023

Полянский заявил, что Россия не ставит целью уничтожение Украины

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что целью России никогда не было уничтожение Украины, целью было обеспечение защиты прав человека в РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:38

2023-01-13T15:38

2023-01-13T20:53

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий полянский

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что целью России никогда не было уничтожение Украины, целью было обеспечение защиты прав человека в этой стране так же, как они защищаются в других странах. "Это никогда не было нашей целью. Никто не говорил, что мы хотим, чтобы Украина прекратила существование. Нашей целью было обеспечение того, что права человека в этой стране защищаются так же, как они защищаются в других странах", - ответил Полянский на соответствующий вопрос в эфире британской радиостанции LBC. Полянский также заявил, что конфликта на Украине бы не было, если США, Британия и их союзники не вели подобную политику. На вопрос о том, как, по его мнению, может выглядеть мир, он ответил, что это возможно, когда Россия не будет чувствовать угрозы со стороны Украины и когда не будет обстрелов Донбасса. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834325326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, дмитрий полянский, украина, россия, оон, ситуация в днр и лнр