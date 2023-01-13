https://ria.ru/20230113/ukraina-1844635778.html

Путин поручил дать правовую оценку преследованию журналистов на Украине

Путин поручил дать правовую оценку преследованию журналистов на Украине - РИА Новости, 13.01.2023

Путин поручил дать правовую оценку преследованию журналистов на Украине

Президент России Владимир Путин поручил изучить факты уголовного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине и дать правовую... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:39

2023-01-13T14:39

2023-01-13T15:06

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил изучить факты уголовного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине и дать правовую оценку, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Следственному комитету Российской Федерации совместно с Советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и Общественной палатой Российской Федерации осуществлять правовую оценку фактов незаконного уголовного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине, нарушения их прав и свобод", - говорится в поручении.Отмечается, что ответственными назначены глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, далее - ежегодно.

https://ria.ru/20221105/mid-1829305230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, в мире, владимир путин, россия, политика