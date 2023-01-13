https://ria.ru/20230113/ukraina-1844635778.html
Путин поручил дать правовую оценку преследованию журналистов на Украине
Путин поручил дать правовую оценку преследованию журналистов на Украине - РИА Новости, 13.01.2023
Путин поручил дать правовую оценку преследованию журналистов на Украине
Президент России Владимир Путин поручил изучить факты уголовного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине и дать правовую... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:39
2023-01-13T14:39
2023-01-13T15:06
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил изучить факты уголовного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине и дать правовую оценку, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Следственному комитету Российской Федерации совместно с Советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и Общественной палатой Российской Федерации осуществлять правовую оценку фактов незаконного уголовного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине, нарушения их прав и свобод", - говорится в поручении.Отмечается, что ответственными назначены глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, далее - ежегодно.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, в мире, владимир путин, россия, политика
Украина, В мире, Владимир Путин, Россия, Политика
14:39 13.01.2023 (обновлено: 15:06 13.01.2023)
Путин поручил дать правовую оценку преследованию журналистов на Украине
Путин поручил дать правовую оценку преследованию журналистов и правозащитников на Украине
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил изучить факты уголовного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине и дать правовую оценку, соответствующие поручения опубликованы на сайте
Кремля.
"Следственному комитету Российской Федерации совместно с Советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и Общественной палатой Российской Федерации осуществлять правовую оценку фактов незаконного уголовного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине, нарушения их прав и свобод", - говорится в поручении.
Отмечается, что ответственными назначены глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, далее - ежегодно.