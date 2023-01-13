Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, почему западные танки не будут воевать в Донбассе - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844601562.html
СМИ раскрыли, почему западные танки не будут воевать в Донбассе
СМИ раскрыли, почему западные танки не будут воевать в Донбассе - РИА Новости, 13.01.2023
СМИ раскрыли, почему западные танки не будут воевать в Донбассе
Немецкие и британские танки Leopard 2 и Challenger 2, которые Запад согласился поставить Киеву, вряд ли будут воевать в Донбассе, пишет американский портал... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:51
2023-01-13T17:56
в мире
владимир путин
киев
донбасс
украина
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843819802_0:180:2750:1727_1920x0_80_0_0_0b39933a73c83b51cec105edb82e2b07.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Немецкие и британские танки Leopard 2 и Challenger 2, которые Запад согласился поставить Киеву, вряд ли будут воевать в Донбассе, пишет американский портал Military Watch.Как отметили в издании, причина кроется в сложном техническом обслуживании машин и их эффективности в бою."Оба танка значительно тяжелее, чем те, которые в настоящее время используют ВСУ, и потребуют значительно больше топлива и обслуживания. Вес делает их менее подходящими для действий на узких дорогах или в городах, а отсутствие у них автоматов заряжания означает, что им потребуется примерно на треть больше экипажа, чем танкам советской разработки", — говорится в материале.Кроме того, как указали авторы публикации, репутация танков "неисправимо запятнана", поскольку даже турецкие генералы характеризовали опыт использования этих машин как "болезненный".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844543007.html
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
киев
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843819802_239:0:2676:1828_1920x0_80_0_0_2b9df945349826f6921615045e5852c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, киев, донбасс, украина, вооруженные силы украины, нато
В мире, Владимир Путин, Киев, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
12:51 13.01.2023 (обновлено: 17:56 13.01.2023)
 
СМИ раскрыли, почему западные танки не будут воевать в Донбассе

Military Watch: ВСУ не смогут применять западные танки в Донбассе из-за их характеристик

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Немецкие и британские танки Leopard 2 и Challenger 2, которые Запад согласился поставить Киеву, вряд ли будут воевать в Донбассе, пишет американский портал Military Watch.
Как отметили в издании, причина кроется в сложном техническом обслуживании машин и их эффективности в бою.
"Оба танка значительно тяжелее, чем те, которые в настоящее время используют ВСУ, и потребуют значительно больше топлива и обслуживания. Вес делает их менее подходящими для действий на узких дорогах или в городах, а отсутствие у них автоматов заряжания означает, что им потребуется примерно на треть больше экипажа, чем танкам советской разработки", — говорится в материале.
Кроме того, как указали авторы публикации, репутация танков "неисправимо запятнана", поскольку даже турецкие генералы характеризовали опыт использования этих машин как "болезненный".
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 09:23
Американский военный описал мрачный сценарий для США из-за помощи Украине
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
До "последнего украинца" Западу осталось недолго
 
В миреВладимир ПутинКиевДонбассУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала