https://ria.ru/20230113/ukraina-1844601562.html

СМИ раскрыли, почему западные танки не будут воевать в Донбассе

СМИ раскрыли, почему западные танки не будут воевать в Донбассе - РИА Новости, 13.01.2023

СМИ раскрыли, почему западные танки не будут воевать в Донбассе

Немецкие и британские танки Leopard 2 и Challenger 2, которые Запад согласился поставить Киеву, вряд ли будут воевать в Донбассе, пишет американский портал... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T12:51

2023-01-13T12:51

2023-01-13T17:56

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киев

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Немецкие и британские танки Leopard 2 и Challenger 2, которые Запад согласился поставить Киеву, вряд ли будут воевать в Донбассе, пишет американский портал Military Watch.Как отметили в издании, причина кроется в сложном техническом обслуживании машин и их эффективности в бою."Оба танка значительно тяжелее, чем те, которые в настоящее время используют ВСУ, и потребуют значительно больше топлива и обслуживания. Вес делает их менее подходящими для действий на узких дорогах или в городах, а отсутствие у них автоматов заряжания означает, что им потребуется примерно на треть больше экипажа, чем танкам советской разработки", — говорится в материале.Кроме того, как указали авторы публикации, репутация танков "неисправимо запятнана", поскольку даже турецкие генералы характеризовали опыт использования этих машин как "болезненный".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844543007.html

https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, киев, донбасс, украина, вооруженные силы украины, нато