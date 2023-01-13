https://ria.ru/20230113/ukraina-1844571980.html

Немецкий генерал сообщил неприятную для Украины новость о Донбассе

Немецкий генерал сообщил неприятную для Украины новость о Донбассе - РИА Новости, 13.01.2023

Немецкий генерал сообщил неприятную для Украины новость о Донбассе

Российские военные скоро возьмут под контроль всю территорию Донбасса, заявил немецкий генерал, бывший советник по военной политике экс-канцлера Германии Ангелы РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T11:20

2023-01-13T11:20

2023-01-13T12:45

специальная военная операция на украине

в мире

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нато

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские военные скоро возьмут под контроль всю территорию Донбасса, заявил немецкий генерал, бывший советник по военной политике экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью изданию Emma. "На востоке Украины, в районе Бахмута (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), явно наступают русские. Вероятно, вскоре они полностью захватят Донбасс", — сказал он. По мнению генерала, Запад может отправить туда по сто БМП Marder и танков Leopard, но они ничего не изменят. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844544332.html

украина

донбасс

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в мире, украина, донбасс, германия, нато