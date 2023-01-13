11:20 13.01.2023 (обновлено: 12:45 13.01.2023)
Немецкий генерал сообщил неприятную для Украины новость о Донбассе
Немецкий генерал Эрих Вад заявил, что ВС России полностью вернут контроль над Донбассом
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские военные скоро возьмут под контроль всю территорию Донбасса, заявил немецкий генерал, бывший советник по военной политике экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью изданию Emma.
"На востоке Украины, в районе Бахмута (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), явно наступают русские. Вероятно, вскоре они полностью захватят Донбасс", — сказал он.
"На востоке Украины, в районе Бахмута (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), явно наступают русские. Вероятно, вскоре они полностью захватят Донбасс", — сказал он.
По мнению генерала, Запад может отправить туда по сто БМП Marder и танков Leopard, но они ничего не изменят.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.