В Раде рассказали о шансах Украины включить свою ГТС в общеевропейскую
Депутат Рады Гетманцев: у Украины появился шанс включить свою ГТС в общеевропейскую
Газораспределительная станция во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В связи со снижением цен на газ на мировых рынках и отказа большей части европейских потребителей от российского голубого топлива Украина рассчитывает предложить европейским потребителям хранение газа в своих подземных хранилищах (ПХГ), что позволит ей стать частью общеевропейского газового рынка, считает глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.
"В начале января поставки российского газа в ЕС упали еще на 10% - по сравнению с прошлогодним историческим антирекордом. Однако для нас это... шанс перестраивать отечественную газотранспортную систему в полноценную часть общеевропейского газового рынка. В настоящее время в украинских хранилищах хранят свой газ более тысячи заказчиков из 26 стран мир", - написал Гетманцев на своем телеграм-канале.
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Он отметил, что наблюдается рост заинтересованности в украинских ПХГ с начала года, что объясняется снижением цены на газ, а также тем, что хранилища в ЕС заполнены на 80%.
Гетманцев также выразил предположение, что украинская газотранспортная система (ГТС) будет искать новые направления развития. В качестве примера отметил, что через Украину в Словакию транспортируется газ из Польши, а также напомнил, что Молдавия активно использует украинские ПХГ для хранения собственного запаса газа, а на днях она приняла изменения в законодательство, открывающие возможности всем компаниям пользоваться услугой backhaul (виртуальный реверс) в точке соединения с Украиной "Гребеники".
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