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В Раде рассказали о шансах Украины включить свою ГТС в общеевропейскую - РИА Новости, 13.01.2023
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В Раде рассказали о шансах Украины включить свою ГТС в общеевропейскую
В Раде рассказали о шансах Украины включить свою ГТС в общеевропейскую - РИА Новости, 13.01.2023
В Раде рассказали о шансах Украины включить свою ГТС в общеевропейскую
В связи со снижением цен на газ на мировых рынках и отказа большей части европейских потребителей от российского голубого топлива Украина рассчитывает... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T10:58
2023-01-13T10:58
экономика
украина
евросоюз
верховная рада украины
даниил гетманцев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В связи со снижением цен на газ на мировых рынках и отказа большей части европейских потребителей от российского голубого топлива Украина рассчитывает предложить европейским потребителям хранение газа в своих подземных хранилищах (ПХГ), что позволит ей стать частью общеевропейского газового рынка, считает глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. "В начале января поставки российского газа в ЕС упали еще на 10% - по сравнению с прошлогодним историческим антирекордом. Однако для нас это... шанс перестраивать отечественную газотранспортную систему в полноценную часть общеевропейского газового рынка. В настоящее время в украинских хранилищах хранят свой газ более тысячи заказчиков из 26 стран мир", - написал Гетманцев на своем телеграм-канале. Он отметил, что наблюдается рост заинтересованности в украинских ПХГ с начала года, что объясняется снижением цены на газ, а также тем, что хранилища в ЕС заполнены на 80%. Гетманцев также выразил предположение, что украинская газотранспортная система (ГТС) будет искать новые направления развития. В качестве примера отметил, что через Украину в Словакию транспортируется газ из Польши, а также напомнил, что Молдавия активно использует украинские ПХГ для хранения собственного запаса газа, а на днях она приняла изменения в законодательство, открывающие возможности всем компаниям пользоваться услугой backhaul (виртуальный реверс) в точке соединения с Украиной "Гребеники". "Это означает открытие в нынешнем году возможностей для международных партнеров хранить на Украине свой газ нероссийского происхождения, доставленный через LNG-терминалы в Греции и Турции, а также газ азербайджанской добычи", - подытожил он.
https://ria.ru/20221219/gaz-1839694224.html
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экономика, украина, евросоюз, верховная рада украины, даниил гетманцев
Экономика, Украина, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Даниил Гетманцев
10:58 13.01.2023
 
В Раде рассказали о шансах Украины включить свою ГТС в общеевропейскую

Депутат Рады Гетманцев: у Украины появился шанс включить свою ГТС в общеевропейскую

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГазораспределительная станция во Львовской области
Газораспределительная станция во Львовской области - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Газораспределительная станция во Львовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В связи со снижением цен на газ на мировых рынках и отказа большей части европейских потребителей от российского голубого топлива Украина рассчитывает предложить европейским потребителям хранение газа в своих подземных хранилищах (ПХГ), что позволит ей стать частью общеевропейского газового рынка, считает глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.
"В начале января поставки российского газа в ЕС упали еще на 10% - по сравнению с прошлогодним историческим антирекордом. Однако для нас это... шанс перестраивать отечественную газотранспортную систему в полноценную часть общеевропейского газового рынка. В настоящее время в украинских хранилищах хранят свой газ более тысячи заказчиков из 26 стран мир", - написал Гетманцев на своем телеграм-канале.
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Он отметил, что наблюдается рост заинтересованности в украинских ПХГ с начала года, что объясняется снижением цены на газ, а также тем, что хранилища в ЕС заполнены на 80%.
Гетманцев также выразил предположение, что украинская газотранспортная система (ГТС) будет искать новые направления развития. В качестве примера отметил, что через Украину в Словакию транспортируется газ из Польши, а также напомнил, что Молдавия активно использует украинские ПХГ для хранения собственного запаса газа, а на днях она приняла изменения в законодательство, открывающие возможности всем компаниям пользоваться услугой backhaul (виртуальный реверс) в точке соединения с Украиной "Гребеники".
"Это означает открытие в нынешнем году возможностей для международных партнеров хранить на Украине свой газ нероссийского происхождения, доставленный через LNG-терминалы в Греции и Турции, а также газ азербайджанской добычи", - подытожил он.
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ЭкономикаУкраинаЕвросоюзВерховная Рада УкраиныДаниил Гетманцев
 
 
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