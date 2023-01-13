https://ria.ru/20230113/ukraina-1844564707.html

В Раде рассказали о шансах Украины включить свою ГТС в общеевропейскую

В Раде рассказали о шансах Украины включить свою ГТС в общеевропейскую - РИА Новости, 13.01.2023

В Раде рассказали о шансах Украины включить свою ГТС в общеевропейскую

В связи со снижением цен на газ на мировых рынках и отказа большей части европейских потребителей от российского голубого топлива Украина рассчитывает... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T10:58

2023-01-13T10:58

2023-01-13T10:58

экономика

украина

евросоюз

верховная рада украины

даниил гетманцев

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В связи со снижением цен на газ на мировых рынках и отказа большей части европейских потребителей от российского голубого топлива Украина рассчитывает предложить европейским потребителям хранение газа в своих подземных хранилищах (ПХГ), что позволит ей стать частью общеевропейского газового рынка, считает глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. "В начале января поставки российского газа в ЕС упали еще на 10% - по сравнению с прошлогодним историческим антирекордом. Однако для нас это... шанс перестраивать отечественную газотранспортную систему в полноценную часть общеевропейского газового рынка. В настоящее время в украинских хранилищах хранят свой газ более тысячи заказчиков из 26 стран мир", - написал Гетманцев на своем телеграм-канале. Он отметил, что наблюдается рост заинтересованности в украинских ПХГ с начала года, что объясняется снижением цены на газ, а также тем, что хранилища в ЕС заполнены на 80%. Гетманцев также выразил предположение, что украинская газотранспортная система (ГТС) будет искать новые направления развития. В качестве примера отметил, что через Украину в Словакию транспортируется газ из Польши, а также напомнил, что Молдавия активно использует украинские ПХГ для хранения собственного запаса газа, а на днях она приняла изменения в законодательство, открывающие возможности всем компаниям пользоваться услугой backhaul (виртуальный реверс) в точке соединения с Украиной "Гребеники". "Это означает открытие в нынешнем году возможностей для международных партнеров хранить на Украине свой газ нероссийского происхождения, доставленный через LNG-терминалы в Греции и Турции, а также газ азербайджанской добычи", - подытожил он.

https://ria.ru/20221219/gaz-1839694224.html

https://ria.ru/20221225/gaz-1840884511.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, евросоюз, верховная рада украины, даниил гетманцев