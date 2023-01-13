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Американский полковник рассказал о "гитлеровской" одержимости Зеленского - РИА Новости, 13.01.2023
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Американский полковник рассказал о "гитлеровской" одержимости Зеленского
Американский полковник рассказал о "гитлеровской" одержимости Зеленского - РИА Новости, 13.01.2023
Американский полковник рассказал о "гитлеровской" одержимости Зеленского
Операцией в Артемовске Россия упрочила свои позиции, и это деморализует украинскую армию, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T09:29
2023-01-13T12:44
в мире
россия
украина
артемовск
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Операцией в Артемовске Россия упрочила свои позиции, и это деморализует украинскую армию, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom. "Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), согласно многим оценкам, имеет важнейшее значение, поэтому к нему приковано такое внимание. Бахмут стал для Зеленского аналогом гитлеровской одержимости Сталинградом. Зеленский и его друзья, как видно, считают, что они не могут допустить падения Бахмута. Это сломит волю украинцев, деморализует их армию", — считает полковник. Он отметил, что сейчас все зависит от российской стороны. Инициатива перешла к российским войскам, погода на их стороне, и ничто не будет препятствовать их наступлению на любом направлении, добавил Макгрегор. "За последние трое суток температура на юге, северо-востоке и западе Украины держится ниже нуля. Это означает, что, если заморозки продлятся еще две недели, у России не будет причин, например погодных условий, которые могли бы помешать ей начать общее наступление", — заключил он. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844438168.html
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в мире, россия, украина, артемовск
В мире, Россия, Украина, Артемовск
09:29 13.01.2023 (обновлено: 12:44 13.01.2023)
 
Американский полковник рассказал о "гитлеровской" одержимости Зеленского

Макгрегор: Артемовск стал для Зеленского аналогом гитлеровской одержимости Сталинградом

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Операцией в Артемовске Россия упрочила свои позиции, и это деморализует украинскую армию, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), согласно многим оценкам, имеет важнейшее значение, поэтому к нему приковано такое внимание. Бахмут стал для Зеленского аналогом гитлеровской одержимости Сталинградом. Зеленский и его друзья, как видно, считают, что они не могут допустить падения Бахмута. Это сломит волю украинцев, деморализует их армию", — считает полковник.
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Он отметил, что сейчас все зависит от российской стороны. Инициатива перешла к российским войскам, погода на их стороне, и ничто не будет препятствовать их наступлению на любом направлении, добавил Макгрегор.
"За последние трое суток температура на юге, северо-востоке и западе Украины держится ниже нуля. Это означает, что, если заморозки продлятся еще две недели, у России не будет причин, например погодных условий, которые могли бы помешать ей начать общее наступление", — заключил он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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