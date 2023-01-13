12:23 13.01.2023 (обновлено: 14:56 13.01.2023)
В Киеве не увидели прямой угрозы Украине от учений России и Белоруссии
В Киеве заявили, что совместные учения России и Белоруссии не несут прямой угрозы Украине
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкСамолеты Су-25 авиационной группы Военно-воздушных сил Белоруссии во время совместных российско-белорусских учений
Самолеты Су-25 авиационной группы Военно-воздушных сил Белоруссии во время совместных российско-белорусских учений. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Начальник военной администрации Киева Сергей Попко призвал не рассматривать российско-белорусские летно-тактические учения как угрозу для Украины.
"Эти учения не стоит воспринимать как прямую угрозу нового наступления на Киев или концентрированных ракетных ударов по столице", — приводит его слова пресс-служба администрации.
По информации Минобороны Белоруссии, российские и белорусские летчики проведут учения с 16 января по 1 февраля. Для этого из России прибыли подразделения ВКС, входящие в состав Региональной группировки войск Союзного государства.
При этом украинские военные, а также сотрудники СБУ и полиции провели у границ с Белоруссией учения, во время которых отрабатывали, в частности, отражение диверсии на энергетическом объекте в Ровненской области. Как заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко, Киеву приходится перебрасывать на границу с Белоруссией часть войск с фронта, опасаясь наступления с этого направления.
Российско-белорусская региональная группировка войск приступила к выполнению задач по защите Союзного государства в середине октября. По словам Александра Лукашенко, ее создание вызвано осложнением обстановки на западных границах Союзного государства, наращиванием сил НАТО в Польше и Прибалтике. Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил Москву и Минск в том, что группировка предназначена для атаки с белорусского направления, но, по словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, цель этого заявления — выпросить у Запада больше денег и оружия.