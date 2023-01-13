Рейтинг@Mail.ru
В Киеве не увидели прямой угрозы Украине от учений России и Белоруссии - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/ucheniya-1844593445.html
В Киеве не увидели прямой угрозы Украине от учений России и Белоруссии
В Киеве не увидели прямой угрозы Украине от учений России и Белоруссии - РИА Новости, 13.01.2023
В Киеве не увидели прямой угрозы Украине от учений России и Белоруссии
Начальник военной администрации Киева Сергей Попко призвал не рассматривать российско-белорусские летно-тактические учения как угрозу для Украины. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:23
2023-01-13T14:56
вадим пристайко
белоруссия
россия
мария захарова
нато
служба безопасности украины
киев
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125010/32/1250103201_0:101:3050:1817_1920x0_80_0_0_36a00150244338eda2b5c35e497703b1.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Начальник военной администрации Киева Сергей Попко призвал не рассматривать российско-белорусские летно-тактические учения как угрозу для Украины. "Эти учения не стоит воспринимать как прямую угрозу нового наступления на Киев или концентрированных ракетных ударов по столице", — приводит его слова пресс-служба администрации. По информации Минобороны Белоруссии, российские и белорусские летчики проведут учения с 16 января по 1 февраля. Для этого из России прибыли подразделения ВКС, входящие в состав Региональной группировки войск Союзного государства. При этом украинские военные, а также сотрудники СБУ и полиции провели у границ с Белоруссией учения, во время которых отрабатывали, в частности, отражение диверсии на энергетическом объекте в Ровненской области. Как заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко, Киеву приходится перебрасывать на границу с Белоруссией часть войск с фронта, опасаясь наступления с этого направления.Российско-белорусская региональная группировка войск приступила к выполнению задач по защите Союзного государства в середине октября. По словам Александра Лукашенко, ее создание вызвано осложнением обстановки на западных границах Союзного государства, наращиванием сил НАТО в Польше и Прибалтике. Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил Москву и Минск в том, что группировка предназначена для атаки с белорусского направления, но, по словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, цель этого заявления — выпросить у Запада больше денег и оружия.
https://ria.ru/20230106/ucheniya-1843259485.html
https://ria.ru/20230112/nastuplenie-1844514794.html
белоруссия
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125010/32/1250103201_477:0:3050:1930_1920x0_80_0_0_62b05bfe9573945a459a560d5f387bef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вадим пристайко, белоруссия, россия, мария захарова, нато, служба безопасности украины, киев, александр лукашенко
Вадим Пристайко, Белоруссия, Россия, Мария Захарова, НАТО, Служба безопасности Украины, Киев, Александр Лукашенко
12:23 13.01.2023 (обновлено: 14:56 13.01.2023)
 
В Киеве не увидели прямой угрозы Украине от учений России и Белоруссии

В Киеве заявили, что совместные учения России и Белоруссии не несут прямой угрозы Украине

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкСамолеты Су-25 авиационной группы Военно-воздушных сил Белоруссии во время совместных российско-белорусских учений
Самолеты Су-25 авиационной группы Военно-воздушных сил Белоруссии во время совместных российско-белорусских учений - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Самолеты Су-25 авиационной группы Военно-воздушных сил Белоруссии во время совместных российско-белорусских учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Начальник военной администрации Киева Сергей Попко призвал не рассматривать российско-белорусские летно-тактические учения как угрозу для Украины.
"Эти учения не стоит воспринимать как прямую угрозу нового наступления на Киев или концентрированных ракетных ударов по столице", — приводит его слова пресс-служба администрации.
Здание КГБ на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 13:31
В КГБ Белоруссии заявили о проведении антитеррористических учений
По информации Минобороны Белоруссии, российские и белорусские летчики проведут учения с 16 января по 1 февраля. Для этого из России прибыли подразделения ВКС, входящие в состав Региональной группировки войск Союзного государства.
При этом украинские военные, а также сотрудники СБУ и полиции провели у границ с Белоруссией учения, во время которых отрабатывали, в частности, отражение диверсии на энергетическом объекте в Ровненской области. Как заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко, Киеву приходится перебрасывать на границу с Белоруссией часть войск с фронта, опасаясь наступления с этого направления.
Российско-белорусская региональная группировка войск приступила к выполнению задач по защите Союзного государства в середине октября. По словам Александра Лукашенко, ее создание вызвано осложнением обстановки на западных границах Союзного государства, наращиванием сил НАТО в Польше и Прибалтике. Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил Москву и Минск в том, что группировка предназначена для атаки с белорусского направления, но, по словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, цель этого заявления — выпросить у Запада больше денег и оружия.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 23:44
Пентагон не видит признаков подготовки наступления на Украину из Белоруссии
 
Вадим ПристайкоБелоруссияРоссияМария ЗахароваНАТОСлужба безопасности УкраиныКиевАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала