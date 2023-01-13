https://ria.ru/20230113/ucheniya-1844593445.html

В Киеве не увидели прямой угрозы Украине от учений России и Белоруссии

В Киеве не увидели прямой угрозы Украине от учений России и Белоруссии - РИА Новости, 13.01.2023

В Киеве не увидели прямой угрозы Украине от учений России и Белоруссии

Начальник военной администрации Киева Сергей Попко призвал не рассматривать российско-белорусские летно-тактические учения как угрозу для Украины. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T12:23

2023-01-13T12:23

2023-01-13T14:56

вадим пристайко

белоруссия

россия

мария захарова

нато

служба безопасности украины

киев

александр лукашенко

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Начальник военной администрации Киева Сергей Попко призвал не рассматривать российско-белорусские летно-тактические учения как угрозу для Украины. "Эти учения не стоит воспринимать как прямую угрозу нового наступления на Киев или концентрированных ракетных ударов по столице", — приводит его слова пресс-служба администрации. По информации Минобороны Белоруссии, российские и белорусские летчики проведут учения с 16 января по 1 февраля. Для этого из России прибыли подразделения ВКС, входящие в состав Региональной группировки войск Союзного государства. При этом украинские военные, а также сотрудники СБУ и полиции провели у границ с Белоруссией учения, во время которых отрабатывали, в частности, отражение диверсии на энергетическом объекте в Ровненской области. Как заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко, Киеву приходится перебрасывать на границу с Белоруссией часть войск с фронта, опасаясь наступления с этого направления.Российско-белорусская региональная группировка войск приступила к выполнению задач по защите Союзного государства в середине октября. По словам Александра Лукашенко, ее создание вызвано осложнением обстановки на западных границах Союзного государства, наращиванием сил НАТО в Польше и Прибалтике. Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил Москву и Минск в том, что группировка предназначена для атаки с белорусского направления, но, по словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, цель этого заявления — выпросить у Запада больше денег и оружия.

https://ria.ru/20230106/ucheniya-1843259485.html

https://ria.ru/20230112/nastuplenie-1844514794.html

белоруссия

россия

киев

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вадим пристайко, белоруссия, россия, мария захарова, нато, служба безопасности украины, киев, александр лукашенко