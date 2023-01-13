https://ria.ru/20230113/ubiystvo-1844767426.html
Жителя Перми, обвиняемого убийстве малолетнего пасынка, отправят под суд
Жителя Перми, обвиняемого убийстве малолетнего пасынка, отправят под суд - РИА Новости, 13.01.2023
Жителя Перми, обвиняемого убийстве малолетнего пасынка, отправят под суд
Жителя Перми, обвиняемого в истязаниях и убийстве малолетнего пасынка, отправят под суд, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T22:02
2023-01-13T22:02
2023-01-13T22:02
происшествия
пермь
россия
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ПЕРМЬ, 13 янв - РИА Новости. Жителя Перми, обвиняемого в истязаниях и убийстве малолетнего пасынка, отправят под суд, сообщает пресс-служба СУСК по региону. По данным ведомства, на протяжении семи месяцев в 2021 году пермяк в своей квартире в Мотовилихинском районе города периодически поколачивал и обижал маленького сына своей сожительницы. В середине января 2022 года мужчина особенно сильно избил мальчика, нанося ему удары руками, ногами, а также твёрдым предметом. Покалеченный ребёнок был доставлен в больницу, где несмотря на оказанную квалифицированную помощь, спустя сутки скончался. Пермяку было предъявлено обвинение по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). "В настоящее время уголовное дело направлено в суд", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230113/sud-1844692307.html
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происшествия, пермь, россия
Происшествия, Пермь, Россия
Жителя Перми, обвиняемого убийстве малолетнего пасынка, отправят под суд
СУСК: жителя Перми, обвиняемого в убийстве малолетнего пасынка, отправят под суд