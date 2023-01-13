https://ria.ru/20230113/tury-1844673437.html

В АТОР рассказали, в каких странах можно недорого отдохнуть в январе

В АТОР рассказали, в каких странах можно недорого отдохнуть в январе - РИА Новости, 13.01.2023

В АТОР рассказали, в каких странах можно недорого отдохнуть в январе

Турпакеты из России в Венесуэлу и на Шри-Ланку подорожали на 23 и 51 процент соответственно, сообщает АТОР."По сравнению с минимальными ценами на десятидневный... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T17:28

2023-01-13T17:28

2023-01-13T17:28

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отдых на море

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Турпакеты из России в Венесуэлу и на Шри-Ланку подорожали на 23 и 51 процент соответственно, сообщает АТОР."По сравнению с минимальными ценами на десятидневный пляжный отдых с вылетами после Нового года стартовая стоимость турпакетов в конце января выросла по ряду направлений", — отмечают в ассоциации.Помимо Шри-Ланки и Венесуэлы, в список вошел Гоа. Эксперты объясняют такое подорожание тем, что все бюджетные предложения быстро раскупили.Цены на путевки на Кубу и Мальдивы остались прежними, а по некоторым направлениям даже чуть-чуть снизились. В их числе Египет, Бахрейн, Катар, Таиланд. "А удешевление по ОАЭ составило целых 12 процентов. Тут, вероятно, дело в том, что европейский спрос на эмираты сильно упал", — добавляют в АТОР.По данным экспертов, лидерство по минимальной цене пакетного тура на 10 ночей на двоих по-прежнему у Египта, на втором месте – ОАЭ. В этих странах в конце января можно провести отпуск меньше чем за 100 тысяч рублей на двоих.В категорию 100-150 тысяч рублей за путешествие вошли Гоа (Индия), Бахрейн и Таиланд. Уложиться в 200 тысяч можно при покупке путевки на Шри-Ланку, Мальдивы, в Венесуэлу, на Кубу и Сейшелы.

https://ria.ru/20230113/tailand-1844575959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, туристы, новости - туризм, венесуэла, шри-ланка, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых на море, цены