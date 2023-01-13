https://ria.ru/20230113/transport-1844547487.html
В Кривом Роге в два раза сократили количество электротранспорта
В Кривом Роге в два раза сократили количество электротранспорта - РИА Новости, 13.01.2023
В Кривом Роге в два раза сократили количество электротранспорта
Количество электротранспорта в Кривом Роге сокращено в два раза из-за ограничений в подаче электроэнергии, заявил в пятницу начальник военной администрации... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T09:45
2023-01-13T09:45
2023-01-13T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кривой рог
укрэнерго
александр вилкул
денис шмыгаль
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Количество электротранспорта в Кривом Роге сокращено в два раза из-за ограничений в подаче электроэнергии, заявил в пятницу начальник военной администрации города Александр Вилкул. "В связи с введенными энергетиками ограничениями и предоставленными городу лимитами электроэнергии в городе с 50 до 25% сокращено уличное освещение, в два раза сокращено количество электротранспорта", - сказал Вилкул в эфире телеканала "Рада". По его словам, на сегодняшний день на маршрутах работают 60 троллейбусов, 10 городских и 10 скоростных трамваев, а также 21 автобус. В четверг в национальной энергетическая компании "Укрэнерго" сообщали, что дефицит мощности в энергосистеме Украины остается значительным. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230112/kamenskoe-1844371849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кривой рог, укрэнерго, александр вилкул, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кривой Рог, Укрэнерго, Александр Вилкул, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
В Кривом Роге в два раза сократили количество электротранспорта
Количество электротранспорта в Кривом Роге сократили в два раза из-за ограничений