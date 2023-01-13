12:27 13.01.2023 (обновлено: 12:44 13.01.2023)
Bloomberg: Китай может стать главным поставщиком дизтоплива в Европу
Bloomberg: российское топливо на мировых рынках заменяют поставками из КНР
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Китай может стать ключевым поставщиком дизеля в Европу из-за ограничений, введенных западными странами на российское топливо, пишет Bloomberg.
Как указывают в издании, КНР в последние месяцы увеличил экспорт дизеля, часть которого направляется в Европу.
"Экспорт дизельного топлива из Китая может составить от 400 000 до 600 000 баррелей в день в течение первой половины этого года", — считают эксперты, на которых ссылается издание.
При этом, по словам эксперта консалтинговой компании Facts Global Energy Юджина Линделла, заменить такой объем поставок "будет сложно, но возможно".
Страны Европы закупают в России значительные объемы нефтепродуктов, в частности дизельного топлива. По данным западных СМИ, в декабре они закупили почти рекордные с 2016 года объемы дизеля, причем на Россию приходилось около половины поставок. Эмбарго Евросоюза на импорт нефтепродуктов из России по морю вступит в силу 5 февраля.
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