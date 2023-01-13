https://ria.ru/20230113/toplivo-1844594944.html

Bloomberg: Китай может стать главным поставщиком дизтоплива в Европу

Bloomberg: Китай может стать главным поставщиком дизтоплива в Европу - РИА Новости, 13.01.2023

Bloomberg: Китай может стать главным поставщиком дизтоплива в Европу

Китай может стать ключевым поставщиком дизеля в Европу из-за ограничений, введенных западными странами на российское топливо, пишет Bloomberg. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T12:27

2023-01-13T12:27

2023-01-13T12:44

экономика

цены на нефть

китай

европа

россия

евросоюз

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Китай может стать ключевым поставщиком дизеля в Европу из-за ограничений, введенных западными странами на российское топливо, пишет Bloomberg.Как указывают в издании, КНР в последние месяцы увеличил экспорт дизеля, часть которого направляется в Европу.Согласно данным аналитической компании Vortexa, в прошлом году ЕС закупил около 220 миллионов баррелей дизельного топлива из России.При этом, по словам эксперта консалтинговой компании Facts Global Energy Юджина Линделла, заменить такой объем поставок "будет сложно, но возможно".Страны Европы закупают в России значительные объемы нефтепродуктов, в частности дизельного топлива. По данным западных СМИ, в декабре они закупили почти рекордные с 2016 года объемы дизеля, причем на Россию приходилось около половины поставок. Эмбарго Евросоюза на импорт нефтепродуктов из России по морю вступит в силу 5 февраля.

https://ria.ru/20230113/sanktsii-1844578969.html

https://ria.ru/20221229/amerika-1842025072.html

китай

европа

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, китай, европа, россия, евросоюз