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Bloomberg: Китай может стать главным поставщиком дизтоплива в Европу - РИА Новости, 13.01.2023
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Bloomberg: Китай может стать главным поставщиком дизтоплива в Европу
Bloomberg: Китай может стать главным поставщиком дизтоплива в Европу - РИА Новости, 13.01.2023
Bloomberg: Китай может стать главным поставщиком дизтоплива в Европу
Китай может стать ключевым поставщиком дизеля в Европу из-за ограничений, введенных западными странами на российское топливо, пишет Bloomberg. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:27
2023-01-13T12:44
экономика
цены на нефть
китай
европа
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Китай может стать ключевым поставщиком дизеля в Европу из-за ограничений, введенных западными странами на российское топливо, пишет Bloomberg.Как указывают в издании, КНР в последние месяцы увеличил экспорт дизеля, часть которого направляется в Европу.Согласно данным аналитической компании Vortexa, в прошлом году ЕС закупил около 220 миллионов баррелей дизельного топлива из России.При этом, по словам эксперта консалтинговой компании Facts Global Energy Юджина Линделла, заменить такой объем поставок "будет сложно, но возможно".Страны Европы закупают в России значительные объемы нефтепродуктов, в частности дизельного топлива. По данным западных СМИ, в декабре они закупили почти рекордные с 2016 года объемы дизеля, причем на Россию приходилось около половины поставок. Эмбарго Евросоюза на импорт нефтепродуктов из России по морю вступит в силу 5 февраля.
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экономика, цены на нефть, китай, европа, россия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Китай, Европа, Россия, Евросоюз
12:27 13.01.2023 (обновлено: 12:44 13.01.2023)
 
Bloomberg: Китай может стать главным поставщиком дизтоплива в Европу

Bloomberg: российское топливо на мировых рынках заменяют поставками из КНР

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Китай может стать ключевым поставщиком дизеля в Европу из-за ограничений, введенных западными странами на российское топливо, пишет Bloomberg.
Как указывают в издании, КНР в последние месяцы увеличил экспорт дизеля, часть которого направляется в Европу.
"Экспорт дизельного топлива из Китая может составить от 400 000 до 600 000 баррелей в день в течение первой половины этого года", — считают эксперты, на которых ссылается издание.
Согласно данным аналитической компании Vortexa, в прошлом году ЕС закупил около 220 миллионов баррелей дизельного топлива из России.
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При этом, по словам эксперта консалтинговой компании Facts Global Energy Юджина Линделла, заменить такой объем поставок "будет сложно, но возможно".
Страны Европы закупают в России значительные объемы нефтепродуктов, в частности дизельного топлива. По данным западных СМИ, в декабре они закупили почти рекордные с 2016 года объемы дизеля, причем на Россию приходилось около половины поставок. Эмбарго Евросоюза на импорт нефтепродуктов из России по морю вступит в силу 5 февраля.
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