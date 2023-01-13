https://ria.ru/20230113/terakt-1844755358.html

ВСУ совершили теракт в Бердянске

ВСУ совершили теракт в Бердянске - РИА Новости, 13.01.2023

ВСУ совершили теракт в Бердянске

Украинские спецслужбы подорвали автомобиль главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина, чиновник не пострадал, сообщили власти города в... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T20:47

2023-01-13T20:47

2023-01-13T22:49

специальная военная операция на украине

бердянск

вооруженные силы украины

владимир путин

запорожская область

россия

запорожская аэс

происшествия

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинские спецслужбы подорвали автомобиль главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина, чиновник не пострадал, сообщили власти города в Telegram-канале."В 19:30 украинскими спецслужбами совершен террористический акт путем подрыва в Бердянске заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Кичигина Алексея Николаевича", — говорится в заявлении.Отмечается, что Кичигин не пострадал, поскольку вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебной машины.В администрации при этом уточнили, что сила взрыва составила до килограмма в тротиловом эквиваленте.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления украинских войск. Как сообщала администрация региона в конце октября прошлого года, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. В Кремле 3 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав страны Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

https://ria.ru/20230110/diversanty-1843940213.html

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844438168.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

бердянск

запорожская область

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

бердянск, вооруженные силы украины, владимир путин, запорожская область, россия, запорожская аэс, происшествия