Рейтинг@Mail.ru
ВСУ совершили теракт в Бердянске - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/terakt-1844755358.html
ВСУ совершили теракт в Бердянске
ВСУ совершили теракт в Бердянске - РИА Новости, 13.01.2023
ВСУ совершили теракт в Бердянске
Украинские спецслужбы подорвали автомобиль главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина, чиновник не пострадал, сообщили власти города в... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T20:47
2023-01-13T22:49
специальная военная операция на украине
бердянск
вооруженные силы украины
владимир путин
запорожская область
россия
запорожская аэс
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844756603_0:118:1281:838_1920x0_80_0_0_5f01ac8f52f737240844019938feb9c0.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинские спецслужбы подорвали автомобиль главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина, чиновник не пострадал, сообщили власти города в Telegram-канале."В 19:30 украинскими спецслужбами совершен террористический акт путем подрыва в Бердянске заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Кичигина Алексея Николаевича", — говорится в заявлении.Отмечается, что Кичигин не пострадал, поскольку вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебной машины.В администрации при этом уточнили, что сила взрыва составила до килограмма в тротиловом эквиваленте.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления украинских войск. Как сообщала администрация региона в конце октября прошлого года, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. В Кремле 3 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав страны Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.
https://ria.ru/20230110/diversanty-1843940213.html
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844438168.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
бердянск
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844756603_0:0:1117:838_1920x0_80_0_0_d546dbcb81806790fa694882915f75b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бердянск, вооруженные силы украины, владимир путин, запорожская область, россия, запорожская аэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Запорожская область, Россия, Запорожская АЭС, Происшествия
20:47 13.01.2023 (обновлено: 22:49 13.01.2023)
 
ВСУ совершили теракт в Бердянске

Власти Бердянска сообщили о подрыве ВСУ автомобиля главы администрации района Кичигина

© Фото очевидцаАвтомобиль главы администрации района Кичигина, подорванный в Бердянске
Автомобиль главы администрации района Кичигина, подорванный в Бердянске
© Фото очевидца
Автомобиль главы администрации района Кичигина, подорванный в Бердянске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинские спецслужбы подорвали автомобиль главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина, чиновник не пострадал, сообщили власти города в Telegram-канале.
"В 19:30 украинскими спецслужбами совершен террористический акт путем подрыва в Бердянске заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Кичигина Алексея Николаевича", — говорится в заявлении.
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 16:21Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области поймали украинских диверсантов, сообщил источник
Отмечается, что Кичигин не пострадал, поскольку вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебной машины.
В администрации при этом уточнили, что сила взрыва составила до килограмма в тротиловом эквиваленте.
"Проведенная неудавшаяся бесчеловечная акция в отношении гражданского чиновника, не имеющего ничего общего с военным делом, никак не повлияет на работу военно-гражданской администрации Бердянского района", — добавили в ведомстве.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления украинских войск. Как сообщала администрация региона в конце октября прошлого года, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 08:00
"Осталось недолго". Зеленский нажил себе новых врагов
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. В Кремле 3 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав страны Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБердянскВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинЗапорожская областьРоссияЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала