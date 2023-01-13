20:47 13.01.2023 (обновлено: 22:49 13.01.2023)
ВСУ совершили теракт в Бердянске
Власти Бердянска сообщили о подрыве ВСУ автомобиля главы администрации района Кичигина
© Фото очевидцаАвтомобиль главы администрации района Кичигина, подорванный в Бердянске
© Фото очевидца
Автомобиль главы администрации района Кичигина, подорванный в Бердянске
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинские спецслужбы подорвали автомобиль главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина, чиновник не пострадал, сообщили власти города в Telegram-канале.
"В 19:30 украинскими спецслужбами совершен террористический акт путем подрыва в Бердянске заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Кичигина Алексея Николаевича", — говорится в заявлении.
Отмечается, что Кичигин не пострадал, поскольку вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебной машины.
В администрации при этом уточнили, что сила взрыва составила до килограмма в тротиловом эквиваленте.
"Проведенная неудавшаяся бесчеловечная акция в отношении гражданского чиновника, не имеющего ничего общего с военным делом, никак не повлияет на работу военно-гражданской администрации Бердянского района", — добавили в ведомстве.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления украинских войск. Как сообщала администрация региона в конце октября прошлого года, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. В Кремле 3 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав страны Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.