https://ria.ru/20230113/tekst-1844689704.html

Муфтий Кавказа призвал переводчиков бережно относиться к исламским текстам

Муфтий Кавказа призвал переводчиков бережно относиться к исламским текстам - РИА Новости, 13.01.2023

Муфтий Кавказа призвал переводчиков бережно относиться к исламским текстам

Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев, комментируя РИА Новости ответ Генпрокуратуры на запрос КЦМ СК о признании... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:53

2023-01-13T16:53

2023-01-13T16:54

религия

исмаил бердиев

россия

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев, комментируя РИА Новости ответ Генпрокуратуры на запрос КЦМ СК о признании экстремистским материалом перевода книги "Сахих аль-Бухари", призвал переводчиков трепетнее относиться к работе с религиозными текстами. Ранее Минюст РФ внес перевод одного из шести основных сборников исламского предания суннитов "Сахих аль-Бухари" в перечень экстремистских материалов. Речь идет о переводе Абдуллы Нирши с арабского на русский язык, который выпущен издательством "Умма" в 2007 году. В ответе Генпрокуратуры РФ на запрос КЦМ СК уточняется, что экстремистским материалом, запрещенным к распространению в РФ, признано печатное издание (книга), за исключением содержащихся в нем сур, аятов и цитат из Корана "Сахих аль-Бухари". То есть сам канонический текст экстремистским материалом не является. "Переводчикам необходимо с особым уважением, любовью и трепетом относиться к своей работе, чтобы богословская книга, если она будет переведена, например, с арабского на русский язык, была правильно и точно изложена, смыслы текстов верно и точно донесены до каждого читателя. Если переводчик хоть на йоту отойдет от вышеназванных постулатов и правил, то его труд может вызвать сомнения и даже подозрения", - сказал Бердиев РИА Новости. Он подчеркнул, что канонические издания в России не запрещены и не могут быть запрещены. "Вместе с тем за последние десятилетия появились "независимые переводчики" с арабского, которым никто не указ. В РФ большое количество "мусульманских экспертов" и так называемых "исламоведов", которые, не ведая об элементарных правилах мусульманской религии, не зная арабского языка, ни разу не посещая мечеть, выдают себя за ученых, социологов и "лидеров общественного мнения". И почему-то пользуются популярностью", - заключил Бердиев. На сайте Минюста РФ в настоящее время в числе экстремистских материалов под номером 5302 стоит: "Издание: Сахих аль-Бухари (Краткое изложение) "Достоверные предания из жизни Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует: Ясное изложение хадисов "Достоверного сборника", составил Имам Абу аль-Аббас Ахмад бин Абд аль-Латыф аз-Зубайди, перевод с арабского Абдулла Нирша, 5-е издание, исправленное, М.: Умма, 2007 (печатное издание №4)".

https://ria.ru/20230107/provokatsii-1843344654.html

https://ria.ru/20230111/nezhelatelnye-1844175675.html

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исмаил бердиев, россия