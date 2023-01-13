https://ria.ru/20230113/tanki-1844755751.html

СМИ: посол Украины в Австралии призвал страну передать Киеву танки

СМИ: посол Украины в Австралии призвал страну передать Киеву танки - РИА Новости, 13.01.2023

СМИ: посол Украины в Австралии призвал страну передать Киеву танки

Украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко призвал Канберру передать Киеву танки M1 Abrams, сообщает газета Australian Financial Review. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T20:49

2023-01-13T20:49

2023-01-13T20:50

специальная военная операция на украине

в мире

анджей дуда

саули ниинисте

олаф шольц

украина

германия

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко призвал Канберру передать Киеву танки M1 Abrams, сообщает газета Australian Financial Review. "Правительству следует рассмотреть возможность отправить часть своих танков M1 Abrams на Украину", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на посла.Мирошниченко также отметил, что Украина нуждается в бронетранспортерах, боеприпасах, беспилотниках. Помимо этого, посол потребовал предоставить стране телекоммуникационное оборудование. В среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, сообщил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Президент Финляндии Саули Ниинистё в четверг заявил, что его страна готова рассмотреть возможность участия в поставках танков Leopard Украине, но их количество будет небольшим. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании, уточняли финские СМИ. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре 5 января условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230113/tanki-1844721919.html

https://ria.ru/20230113/tanki-1844716808.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, анджей дуда, саули ниинисте, олаф шольц, украина, германия, россия, нато, m1 abrams, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )