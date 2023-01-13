https://ria.ru/20230113/tanki-1844721919.html

Британия скоро объявит о планах отправить танки на Украину, пишут СМИ

Британия скоро объявит о планах отправить танки на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2023

Британия скоро объявит о планах отправить танки на Украину, пишут СМИ

Британия уже 16 января объявит о планах отправить танки Challenger 2 на Украину, сообщает газета Guardian со ссылкой на украинские источники. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T18:37

2023-01-13T18:37

2023-01-13T18:53

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риши сунак

украина

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Британия уже 16 января объявит о планах отправить танки Challenger 2 на Украину, сообщает газета Guardian со ссылкой на украинские источники. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания впервые с начала российской специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2. Позднее газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что британское правительство подтвердило такие планы. "Официальное заявление ожидается в понедельник (16 января - ред.), но украинские источники указали на то, что, как они понимают, Британия уже приняла решение в пользу (передачи танков)", - говорится в сообщении газеты.

https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html

украина

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в мире, риши сунак, украина, великобритания, киев