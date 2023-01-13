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Британия скоро объявит о планах отправить танки на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2023
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Британия скоро объявит о планах отправить танки на Украину, пишут СМИ
Британия скоро объявит о планах отправить танки на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2023
Британия скоро объявит о планах отправить танки на Украину, пишут СМИ
Британия уже 16 января объявит о планах отправить танки Challenger 2 на Украину, сообщает газета Guardian со ссылкой на украинские источники. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:37
2023-01-13T18:53
в мире
риши сунак
украина
великобритания
киев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Британия уже 16 января объявит о планах отправить танки Challenger 2 на Украину, сообщает газета Guardian со ссылкой на украинские источники. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания впервые с начала российской специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2. Позднее газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что британское правительство подтвердило такие планы. "Официальное заявление ожидается в понедельник (16 января - ред.), но украинские источники указали на то, что, как они понимают, Британия уже приняла решение в пользу (передачи танков)", - говорится в сообщении газеты.
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в мире, риши сунак, украина, великобритания, киев
В мире, Риши Сунак, Украина, Великобритания, Киев
18:37 13.01.2023 (обновлено: 18:53 13.01.2023)
 
Британия скоро объявит о планах отправить танки на Украину, пишут СМИ

Guardian: Британия 16 января объявит об отправке танков Challenger 2 на Украину

© Фото : Maj. Charles CalioОсновной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : Maj. Charles Calio
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Британия уже 16 января объявит о планах отправить танки Challenger 2 на Украину, сообщает газета Guardian со ссылкой на украинские источники.
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания впервые с начала российской специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2. Позднее газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что британское правительство подтвердило такие планы.
"Официальное заявление ожидается в понедельник (16 января - ред.), но украинские источники указали на то, что, как они понимают, Британия уже приняла решение в пользу (передачи танков)", - говорится в сообщении газеты.
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