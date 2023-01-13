https://ria.ru/20230113/tanki-1844716808.html
Шольц попытался уйти от ответа на вопрос о поставках танков Украине
Шольц попытался уйти от ответа на вопрос о поставках танков Украине - РИА Новости, 13.01.2023
Шольц попытался уйти от ответа на вопрос о поставках танков Украине
Германия будет координировать свои действия с союзниками при поддержке Украины, поспешных решений не будет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя вопрос... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:17
2023-01-13T18:17
2023-01-13T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
олаф шольц
анджей дуда
саули ниинисте
германия
украина
россия
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БЕРЛИН, 13 янв — РИА Новости. Германия будет координировать свои действия с союзниками при поддержке Украины, поспешных решений не будет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя вопрос журналистов о готовности поставок немецких танков Leopard 2. Политик напомнил, что Берлин уже оказал существенную помощь Киеву. "Мы будем делать все для того, чтобы Германия и дальше оказывала поддержку Украине, это важное сообщение. Не только нашим украинским друзьям, которые борются за целостность и суверенитет своей страны, но и России", — подчеркнул Шольц во время выступления на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Берлин не будет делать "взволнованных заявлений" из-за необходимости сказать что-то в течение десяти минут, отметил канцлер. По его словам, не будет и поспешных решений по темам, которые связаны с войной и миром, с безопасностью ФРГ и Европы.В среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, сообщил, что его страна передаст Киеву роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Президент Финляндии Саули Ниинисте, в свою очередь, заявил, что Хельсинки также готовы предоставить танки Leopard Украине, но их количество будет небольшим.Чтобы поставлять танки немецкого производства в другие страны, государствам нужно получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений.На прошлой неделе Олаф Шольц и президент США Джо Байден во время телефонного разговора условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Россия, в свою очередь, направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружения Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве неоднократно заявляли, что Североатлантический альянс "играет с огнем", поставляя оружие Киеву.
https://ria.ru/20230113/audit-1844710574.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, олаф шольц, анджей дуда, саули ниинисте, германия, украина, россия, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, Олаф Шольц, Анджей Дуда, Саули Ниинисте, Германия, Украина, Россия, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
18:17 13.01.2023 (обновлено: 18:57 13.01.2023)
Шольц попытался уйти от ответа на вопрос о поставках танков Украине
Шольц, комментируя поставки танков Leopard 2 Киеву, заявил, что поспешных решений не будет
БЕРЛИН, 13 янв — РИА Новости. Германия будет координировать свои действия с союзниками при поддержке Украины, поспешных решений не будет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя вопрос журналистов о готовности поставок немецких танков Leopard 2.
Политик напомнил, что Берлин уже оказал существенную помощь Киеву.
"Мы будем делать все для того, чтобы Германия и дальше оказывала поддержку Украине, это важное сообщение. Не только нашим украинским друзьям, которые борются за целостность и суверенитет своей страны, но и России", — подчеркнул Шольц во время выступления на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.
Берлин не будет делать "взволнованных заявлений" из-за необходимости сказать что-то в течение десяти минут, отметил канцлер. По его словам, не будет и поспешных решений по темам, которые связаны с войной и миром, с безопасностью ФРГ и Европы.
В среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, сообщил, что его страна передаст Киеву роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Президент Финляндии Саули Ниинисте, в свою очередь, заявил, что Хельсинки также готовы предоставить танки Leopard Украине, но их количество будет небольшим.
Чтобы поставлять танки немецкого производства в другие страны, государствам нужно получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений.
На прошлой неделе Олаф Шольц и президент США Джо Байден во время телефонного разговора условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot.
Россия, в свою очередь, направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружения Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве неоднократно заявляли, что Североатлантический альянс "играет с огнем", поставляя оружие Киеву.