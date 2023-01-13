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Власти Польши рассчитывают, что Германия передаст Украине танки Leopard - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/tanki-1844653077.html
Власти Польши рассчитывают, что Германия передаст Украине танки Leopard
Власти Польши рассчитывают, что Германия передаст Украине танки Leopard - РИА Новости, 13.01.2023
Власти Польши рассчитывают, что Германия передаст Украине танки Leopard
Польша рассчитывает на то, что Германия также передаст Украине танки Leopard, заявил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:26
2023-01-13T15:26
специальная военная операция на украине
в мире
анджей дуда
сергей лавров
украина
польша
германия
нато
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ВАРШАВА, 13 янв – РИА Новости. Польша рассчитывает на то, что Германия также передаст Украине танки Leopard, заявил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер. В среду президент Польши Анджей Дуда в украинском Львове сказал, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая сейчас формируется. "Мы в настоящее время выстраиваем коалицию стран, которые решились бы на такого типа движения. …Мы стараемся, чтобы это была как можно более широкая коалиция. Все формальности мы будем реализовывать тогда, когда эта коалиция будет полностью создана. Я напомню, что Германия еще в прошлом году, в феврале-марте, утверждала, что не передаст никакого дополнительного вооружения, тогда даже известные 5 тысяч касок не смогли доехать на территорию Украины. Позже они изменили мнение, также они изменили мнение по вопросу Patriot, и я считаю, что они присоединятся в итоге к коалиции стран, которые хотели бы поддержать безопасность всего Европейского союза", - отметил Мюллер. Польский министр по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша ожидает от других стран ответы, готовы ли они передать Украине свои танки Leopard. "Мы в настоящее время ожидаем деклараций других стран, готовы ли они присоединиться к этой коалиции, также со стороны Германии. …Это было бы очень важно", - сказал он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230113/konflikt-1844563976.html
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844621280.html
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в мире, анджей дуда, сергей лавров, украина, польша, германия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анджей Дуда, Сергей Лавров, Украина, Польша, Германия, НАТО
15:26 13.01.2023
 
Власти Польши рассчитывают, что Германия передаст Украине танки Leopard

Правительство Польши рассчитывает, что Германия передаст Украине танки Leopard

CC BY-SA 2.0 / U.S. Army photo by Spc. Javon Spence / Танк Leopard 2A5 армии Польши во время учений
Танк Leopard 2A5 армии Польши во время учений - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
CC BY-SA 2.0 / U.S. Army photo by Spc. Javon Spence /
Танк Leopard 2A5 армии Польши во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 13 янв – РИА Новости. Польша рассчитывает на то, что Германия также передаст Украине танки Leopard, заявил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
В среду президент Польши Анджей Дуда в украинском Львове сказал, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая сейчас формируется.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
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"Мы в настоящее время выстраиваем коалицию стран, которые решились бы на такого типа движения. …Мы стараемся, чтобы это была как можно более широкая коалиция. Все формальности мы будем реализовывать тогда, когда эта коалиция будет полностью создана. Я напомню, что Германия еще в прошлом году, в феврале-марте, утверждала, что не передаст никакого дополнительного вооружения, тогда даже известные 5 тысяч касок не смогли доехать на территорию Украины. Позже они изменили мнение, также они изменили мнение по вопросу Patriot, и я считаю, что они присоединятся в итоге к коалиции стран, которые хотели бы поддержать безопасность всего Европейского союза", - отметил Мюллер.
Польский министр по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша ожидает от других стран ответы, готовы ли они передать Украине свои танки Leopard. "Мы в настоящее время ожидаем деклараций других стран, готовы ли они присоединиться к этой коалиции, также со стороны Германии. …Это было бы очень важно", - сказал он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные с гаубицей M777 в Херсонской области. 9 января 2023 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 13:53Специальная военная операция на Украине
СМИ: Запад спешит передать оружие Украине из-за боязни наступления России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнджей ДудаСергей ЛавровУкраинаПольшаГерманияНАТО
 
 
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