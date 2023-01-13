https://ria.ru/20230113/tanki-1844653077.html

Власти Польши рассчитывают, что Германия передаст Украине танки Leopard

Власти Польши рассчитывают, что Германия передаст Украине танки Leopard - РИА Новости, 13.01.2023

Власти Польши рассчитывают, что Германия передаст Украине танки Leopard

Польша рассчитывает на то, что Германия также передаст Украине танки Leopard, заявил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:26

2023-01-13T15:26

2023-01-13T15:26

специальная военная операция на украине

в мире

анджей дуда

сергей лавров

украина

польша

германия

нато

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ВАРШАВА, 13 янв – РИА Новости. Польша рассчитывает на то, что Германия также передаст Украине танки Leopard, заявил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер. В среду президент Польши Анджей Дуда в украинском Львове сказал, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая сейчас формируется. "Мы в настоящее время выстраиваем коалицию стран, которые решились бы на такого типа движения. …Мы стараемся, чтобы это была как можно более широкая коалиция. Все формальности мы будем реализовывать тогда, когда эта коалиция будет полностью создана. Я напомню, что Германия еще в прошлом году, в феврале-марте, утверждала, что не передаст никакого дополнительного вооружения, тогда даже известные 5 тысяч касок не смогли доехать на территорию Украины. Позже они изменили мнение, также они изменили мнение по вопросу Patriot, и я считаю, что они присоединятся в итоге к коалиции стран, которые хотели бы поддержать безопасность всего Европейского союза", - отметил Мюллер. Польский министр по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша ожидает от других стран ответы, готовы ли они передать Украине свои танки Leopard. "Мы в настоящее время ожидаем деклараций других стран, готовы ли они присоединиться к этой коалиции, также со стороны Германии. …Это было бы очень важно", - сказал он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230113/konflikt-1844563976.html

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844621280.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, анджей дуда, сергей лавров, украина, польша, германия, нато