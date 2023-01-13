https://ria.ru/20230113/tanki-1844648921.html

Власти ФРГ заявили, что не получали запросов по поставке танков Украине

Власти ФРГ заявили, что не получали запросов по поставке танков Украине - РИА Новости, 13.01.2023

Власти ФРГ заявили, что не получали запросов по поставке танков Украине

Германия по-прежнему не получила официальных запросов ни от Польши, ни от других стран в связи с их планами направить на Украину немецкие танки Leopard 2,... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:16

2023-01-13T15:16

2023-01-13T15:16

специальная военная операция на украине

в мире

анджей дуда

саули ниинисте

украина

германия

польша

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БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Германия по-прежнему не получила официальных запросов ни от Польши, ни от других стран в связи с их планами направить на Украину немецкие танки Leopard 2, заявила заместитель официального представителя кабмина Кристиане Хофман. На просьбу сообщить, поступал ли официальный запрос от Польши, Финляндии или других стран о выдаче разрешения снять экспортные ограничения для поставки немецких танков Украине, Хофман ответила отрицательно. "Нет никаких запросов", - сказала представитель кабмина на брифинге в пятницу. При этом она отметила, что у Германии идет постоянный обмен мнениями с ее союзниками относительно поддержки Украины. В среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, сообщил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Президент Финляндии Саули Ниинистё в четверг заявил, что его страна готова рассмотреть возможность участия в поставках танков Leopard Украине, но их количество будет небольшим. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании, уточняли финские СМИ.

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844621280.html

украина

германия

польша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, анджей дуда, саули ниинисте, украина, германия, польша