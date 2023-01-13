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Власти ФРГ заявили, что не получали запросов по поставке танков Украине - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/tanki-1844648921.html
Власти ФРГ заявили, что не получали запросов по поставке танков Украине
Власти ФРГ заявили, что не получали запросов по поставке танков Украине - РИА Новости, 13.01.2023
Власти ФРГ заявили, что не получали запросов по поставке танков Украине
Германия по-прежнему не получила официальных запросов ни от Польши, ни от других стран в связи с их планами направить на Украину немецкие танки Leopard 2,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:16
2023-01-13T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
анджей дуда
саули ниинисте
украина
германия
польша
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БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Германия по-прежнему не получила официальных запросов ни от Польши, ни от других стран в связи с их планами направить на Украину немецкие танки Leopard 2, заявила заместитель официального представителя кабмина Кристиане Хофман. На просьбу сообщить, поступал ли официальный запрос от Польши, Финляндии или других стран о выдаче разрешения снять экспортные ограничения для поставки немецких танков Украине, Хофман ответила отрицательно. "Нет никаких запросов", - сказала представитель кабмина на брифинге в пятницу. При этом она отметила, что у Германии идет постоянный обмен мнениями с ее союзниками относительно поддержки Украины. В среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, сообщил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Президент Финляндии Саули Ниинистё в четверг заявил, что его страна готова рассмотреть возможность участия в поставках танков Leopard Украине, но их количество будет небольшим. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании, уточняли финские СМИ.
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в мире, анджей дуда, саули ниинисте, украина, германия, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анджей Дуда, Саули Ниинисте, Украина, Германия, Польша
15:16 13.01.2023
 
Власти ФРГ заявили, что не получали запросов по поставке танков Украине

Правительство ФРГ: страна не получала запросов по поставке танков Leopard 2 Украине

© Фото : U.S. Army / Markus RauchenbergerНемецкий основной боевой танк Leopard 2
Немецкий основной боевой танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : U.S. Army / Markus Rauchenberger
Немецкий основной боевой танк Leopard 2. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Германия по-прежнему не получила официальных запросов ни от Польши, ни от других стран в связи с их планами направить на Украину немецкие танки Leopard 2, заявила заместитель официального представителя кабмина Кристиане Хофман.
На просьбу сообщить, поступал ли официальный запрос от Польши, Финляндии или других стран о выдаче разрешения снять экспортные ограничения для поставки немецких танков Украине, Хофман ответила отрицательно.
"Нет никаких запросов", - сказала представитель кабмина на брифинге в пятницу. При этом она отметила, что у Германии идет постоянный обмен мнениями с ее союзниками относительно поддержки Украины.
В среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, сообщил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Президент Финляндии Саули Ниинистё в четверг заявил, что его страна готова рассмотреть возможность участия в поставках танков Leopard Украине, но их количество будет небольшим.
Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании, уточняли финские СМИ.
Украинские военные с гаубицей M777 в Херсонской области. 9 января 2023 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнджей ДудаСаули НиинистеУкраинаГерманияПольша
 
 
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