https://ria.ru/20230113/tanki-1844648921.html
Власти ФРГ заявили, что не получали запросов по поставке танков Украине
Власти ФРГ заявили, что не получали запросов по поставке танков Украине - РИА Новости, 13.01.2023
Власти ФРГ заявили, что не получали запросов по поставке танков Украине
Германия по-прежнему не получила официальных запросов ни от Польши, ни от других стран в связи с их планами направить на Украину немецкие танки Leopard 2,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:16
2023-01-13T15:16
2023-01-13T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
анджей дуда
саули ниинисте
украина
германия
польша
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БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Германия по-прежнему не получила официальных запросов ни от Польши, ни от других стран в связи с их планами направить на Украину немецкие танки Leopard 2, заявила заместитель официального представителя кабмина Кристиане Хофман. На просьбу сообщить, поступал ли официальный запрос от Польши, Финляндии или других стран о выдаче разрешения снять экспортные ограничения для поставки немецких танков Украине, Хофман ответила отрицательно. "Нет никаких запросов", - сказала представитель кабмина на брифинге в пятницу. При этом она отметила, что у Германии идет постоянный обмен мнениями с ее союзниками относительно поддержки Украины. В среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, сообщил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Президент Финляндии Саули Ниинистё в четверг заявил, что его страна готова рассмотреть возможность участия в поставках танков Leopard Украине, но их количество будет небольшим. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании, уточняли финские СМИ.
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844621280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анджей дуда, саули ниинисте, украина, германия, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анджей Дуда, Саули Ниинисте, Украина, Германия, Польша
Власти ФРГ заявили, что не получали запросов по поставке танков Украине
Правительство ФРГ: страна не получала запросов по поставке танков Leopard 2 Украине